Lipe v Obirski ulici ostale brez krošnje

Nekatere občane in arboriste je vznemiril pogled na nedavno obrezane krošnje lip v drevoredu v Obirski ulici, saj naj bi bil obrez dreves opravljen neustrezno. V družbi D.S.U., ki je obrez naročila, očitke zavračajo. Poudarjajo, da so izbrali izkušenega izvajalca in da nepravilnosti niso opazili.