Po Zdravku Počivalšku in prleških sendvičih se očitkov o kršenju vladnih ukrepov sedaj otepa še notranji minister Aleš Hojs. Hrvaška policija ga je namreč v ponedeljek prestregla na meji in ga, skupaj z njegovo mamo, obrnila nazaj proti Sloveniji. Kam sta želela iti in kaj je razlog za zavrnitev, hrvaška mejna policija za 24 ur ni razkrila. »V zvezi z vašo poizvedbo vas obveščamo, da istrska policijska uprava včeraj (v ponedeljek, op. a.) na mejni prehod ni napovedala prihoda nobenega ministra Republike Slovenije,« so novinarskim kolegom sicer odgovorili Hrvati. Prehajanje občin in regij je pri nas že nekaj mesecev dovoljeno le izjemoma, Hojs pa ob tem trdi, da pri prehajanju občinskih meja ni kršil vladnih ukrepov.

Kot je povedal v telefonskem pogovoru z novinarjem Markom Gregorcem, ima njegova mama na Hrvaškem nepremičnino, in da sta želela tam poravnati račune. Na meji naj bi ju obrnili nazaj, ker nista opravila testiranja, ki ga ob vstopu zahteva Hrvaška. Ob tem Hojs navaja, da ni želel izkoriščati svojega ministrskega položaja, zato svojega obiska ni uradno najavil ali uporabil diplomatskega potnega lista. Dodal je še, da je želel na lastne oči preveriti, kako dosledno Hrvati preverjajo razloge za prehod njihove meje. V zvezi z morebitno kršitvijo pri prehajanju regijskih meja in občin pa je navedel, da je v Kopru pred kratkim kupil zemljišče. Na spletu se medtem na račun novih prigod in nerodnih pojasnil iz ministrske zasedbe Janševe vlade že vrstijo različni kritični in šaljivi odzivi.