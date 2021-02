Novinarka Televizije Slovenija Tanja Gobec se je v oddaji Politično pred glasovanjem o nezaupnici vladi s predsednico stranke SAB Alenko Bratušek in predsednikom SMC Zdravkom Počivalškom pogovarjala o aktualnih političnih temah. V njeno vodenje oddaje se je obregnil direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija, ki je bil pred časom v središču pozornosti zaradi tega, ker nekaterim vladnim predstavnikom ni dal soglasja za nastope v informativnih oddajah. »Tanja Gobec mirno laže, da ta teden niso dobili nobenih uradnih pojasnil glede hitrih testov. V četrtek je na novinarski konferenci o tem govoril Fafangel, v sredo pa dr. Rozman, prof. Štrukelj in epidemiologinja Neda Hudopisk,« ji je očital.

V oddaji Odmevi na TV Slovenija so sicer prejšnjo sredo poročali o smiselnosti testiranja s hitrimi testi. V studio so želeli povabiti sogovornika, ki bi razložil, zakaj prihaja do primerov, ko hitri test potrdi okužbo s covidom-19, PCR test pa se kasneje izkaže za negativnega. »Vendar vladni urad za komuniciranje ni dal soglasja za nastop vodje vladne strokovne skupine za covid-19 v naši oddaji, prav tako nam sogovornika niso našli na ministrstvu za zdravje in na NIJZ,« je tedaj pojasnila voditeljica Tanja Starič. O prepovedi nastopa Bojani Beović in podobnih primerih ter drugih poskusih cenzure, ki se dogajajo tudi na spletnih vladnih tiskovnih konferencah, smo na Dnevniku poročali pred slabim tednom.

Očitno je torej, da gre za sprenevedanje uradnika Urbanije, korak dlje pa je šel državni sekretar v premierjevem kabinetu Žan Mahnič, ki se mu je zdelo primerno zapis direktorja Ukoma še nadgraditi. »Tanji Gobec je potrebno pojasnilo napisati na steklenico viskija, da ga lahko večkrat prebere,« je dejal porogljivo, z besedami pa pomeril v nastop Gobčeve v Odmevih iz oktobra leta 2017, ko je imela med vodenjem težave z govorom, v javnosti pa se je na veliko ugibalo, kaj je bil razlog. Izjavo državnega sekretarja, ki na tako podel način izrablja osebno stisko za napad na novinarko, je med drugimi obsodila nekdanja vodja protokola Republike Slovenije Ksenija Benedetti: »Oprostite, tole je res čez vse robove. In nekateri komentarji spodaj tudi. Ste predstavnik države in s takimi zapisi sramotite Slovenijo in sebe. In, prosim, ne kažite zdaj s prsti na druge. Začnite pri sebi, če morete. Hvala.« Odzvali so se tudi njeni kolegi: »Na RTV SLO obsojamo verbalne napade predstavnikov politike na zaposlene na RTV SLO, še posebej, če so žaljivi in ad personam. Zavračamo žaljive komentarje, ki mejijo na sovražni govor. Takšen nedostojen način komuniciranja in diskreditiranje zaposlenih na RTV SLO je nedopusten.«

