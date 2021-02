Tiskovni predstavnik Evropske komisije Christian Wigand je danes spomnil, da je komisija v poročilih o stanju vladavine prava izrazila zaskrbljenost v povezavi s svobodo in pluralizmom medijev na Madžarskem. Izpostavil je, da primer radia Klubradio te skrbi samo še poglablja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povedal je, da je Evropska komisija v stikih z madžarskimi oblastmi, da bi zagotovila, da bo radio lahko nadaljeval z zakonitim delovanjem, da pa je pripravljena tudi ukrepati, »če bo mogoče in potrebno«.

Pojasnil je, da komisija »preučuje posledice te odločitve na zakonodajo EU in ali so bila spoštovana ustrezna evropska pravila«. Spomnil je, da so pogoji uporabe, dodeljevanja in obnove uporabe radijskih frekvenc podvržene evropskim pravilom na področju telekomunikacij. Povedal je, da je komisija v stikih z oblastmi v Budimpešti, da bi zagotovila, da so bila spoštovana načela sorazmernosti in nediskriminacije v skladu z evropskimi pravili. »Mediji morajo delovati svobodno in neodvisno povsod v EU,« je poudaril.