Skratka, predstavljajte si bogato, sočno in okusno jed iz ene same ponve: krompir, riž, svežo zelenjavo, meso ali ribe lahko v ponvi združimo v paleto okusnih jedi za vsak dan. Vaša ponev namreč zmore še veliko več kot pečena jajca, zrezke in krompir: v njej se lahko denimo njoki srečajo z bučkami, tanki svaljki z zeljem… V eni sami ponvi lahko na vedno nove načine kombiniramo zelenjavo, meso, testenine… Tako nastanejo okusne jedi tako za vsejede kot za vegetarijance in vegane.

Posebno priročne so tovrstne jedi za priložnosti, ko časa ni ravno na pretek, saj je lahko okusno kosilo na mizi v manj kot pol ure. Najboljše pri tem je, da lahko v ponvi hitro pripravimo izvrstno kosilo tudi za eno osebo. In če jo ta oseba naravnost iz ponve tudi poje, je posoda po kosilu pomita, kot bi trenil. Vsakdo, ki kuha, namreč ve, da se najbolj zoprno delo začne šele po jedi. Umazan pult in kup umazane posode v koritu. Pri ponvah vse to odpade in jed bo s tem v mislih še bolj teknila. Sploh je to fino v majhnih stanovanjih: ne glede na to, kako majhna je kuhinja, za ponev je vedno dovolj prostora!

Jedi iz ponve so pogosto všeč tudi otrokom in zaradi neskončnih možnosti kombiniranja boste zagotovo našli jed, ki bo teknila vsem članom družine.

Okusno ponev lahko mimogrede pripravimo tudi ob morebitnem nenapovedanem obisku, namesto dolgočasnih narezkov ali nezdravih industrijskih prigrizkov ob pijači. Se vam obeta dekliški ali ženski večer v pižamah? Špinačna fritata bo ob koktajlih zadetek v polno!

PONEV S PURANOM IN BROKOLIJEM PO AZIJSKO

SESTAVINE ZA 4 OSEBE:

600 g

puranjega fileja,

2 žlici

worcestrske omake,

7 žlic

sojine omake,

1 žlica

koruznega škroba,

20 g

ingverja,

2

biolimeti,

1 šop

mlade čebule ali 1 večje steblo pora,

500 g

brokolija,

2 žlici

arašidovega masla,

5 žlic

oljčnega olja,

čili v prahu ali zdrobljen.

PRIPRAVA

1Meso dobro operemo in osušimo s papirnatimi brisačami ter narežemo na koščke ali trakove. V skodelici gladko razmešamo worcestrsko omako, 3 žlice olja (namesto oljčnega lahko uporabimo sezamovo), 3 žlice sojine omake, čili v prahu (količina po okusu) in škrob. Nastalo marinado dobro vmešamo v narezano meso.

2Ingver olupimo in drobno naribamo. Limete operemo z vročo vodo, osušimo in narežemo na krhlje. Čebulo očistimo in operemo, 2/3 je (skupaj z vsem zelenjem) narežemo na grobo, preostalo na drobne kolobarje. Namesto čebule lahko uporabimo steblo pora. Brokoli očistimo, operemo in razdelimo na majhne cvetke. Koren drobno nasekljamo.

3Ponev z debelim dnom (najbolje se obnese litoželezna) dobro segrejemo. Vanjo vlijemo 2 žlici olja in ko se to segreje, dodamo odcejene koščke mesa (marinado prihranimo) ter jih močneje zapečemo. Dodamo brokoli in ga 2–3 minute pečemo poleg mesa. Dodamo še ingver, krhlje limet in grobo narezano čebulo oziroma por. Na hitro popečemo na vročem ognju, nato pa podlijemo z marinado, 4 žlicami sojine omake in 2 dl vroče vode. Ko zavre, dodamo arašidovo maslo in po potrebi dodatno začinimo s čilijem. Posujemo z drobno narezano čebulo in takoj postavimo na mizo. Postrežemo s kuhanim rižem, ki ga lahko dodamo naravnost v ponev.

Čas priprave in kuhanja: 25 minut

RUSKA KREMNA SOLATA IZ RDEČE PESE

Potrebujemo:

2 večji rdeči pesi,

2 stroka česna,

1 žlico majoneze,

1 pest orehovih jedrc,

morsko sol, sveže zmlet poper,

oljčno ali sončnično olje.

Priprava

V rahlo slani vodi (najbolje že dan prej) do mehkega skuhamo neolupljeno rdečo peso. Ko se ohladi, jo splahnemo in olupimo, nato pa naribamo ali drobno narežemo. Postopek lahko pospešimo z vloženo rdečo peso v lističih, ki jo dodatno narežemo na trakce… Dodamo sol (pri vloženi pesi solimo res varčno in le po potrebi), poper, zdrobljen česen in majonezo ter vse skupaj dobro premešamo. Nastalo solato lahko garniramo z zdrobljenimi orehovimi jedrci, ki se presenetljivo priležejo. Gotovo solato v hladilniku dobro ohladimo, šele nato jo postrežemo. Izvrstno se obnese kot predjed.

PEČENA JABOLKA Z ROZINAMI IN LEŠNIKI

Potrebujemo:

6 velikih jabolk,

100 g rozin,

100 g masla,

0,5 dl ruma,

125 g sladkorja,

1 limono oz. njeno lupino,

1 ščep cimeta,

1 žlico medu,

50 g lešnikov.

Priprava

Rozine operemo, odcedimo in jih v rumu namakamo vsaj eno uro, še bolje čez noč. Pečico segrejemo na 150 stopinj. Namočene rozine zmešamo z zmehčanim maslom, 2 žlicama sladkorja, nastrgano limonovo lupino in cimetom. Jabolka operemo, izdolbemo in nadevamo z nastalo mešanico. Zložimo jih v namaščen pekač, pokrijemo s papirjem za peko in pečemo slabo uro. Zadnjih 20 minut pečemo odkrita. Preostali sladkor raztalimo v svetlo karamelo in primešamo zdrobljene lešnike. S tem nitasto oblijemo pečena jabolka, pokapamo z medom in postrežemo z vaniljevim sladoledom.