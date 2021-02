Nedeljski dnevnik: Uteži gredo kot vroče žemljice

Znanka vijuga po beli strmini in malce potarna, da ne gre tako enostavno, ko pa ima zatlačeno nogavico v turnih pancerjih, ki so ji tri številke preveliki. Izposojeni, kajpada, reče, novih se že lep čas ne dobi, tudi po Evropi je postal lov za turnimi pancerji prava misija nemogoče. Oprema za turno smučanje je pač letos, ko so smučišča v večini alpskih držav zaprta, vroča roba. Kot še marsikaj drugega. Tek na smučeh, pohodništvo, kolesarjenje, fitnes in druge oblike individualne vadbe so doživele v času koronavirusa pravi razcvet, v trgovinah nekatere tovrstne športne opreme ne le zmanjkuje, temveč je celo ni mogoče dobiti.