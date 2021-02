Med vsemi PCR-testiranji je bil delež pozitivnih 17,4-odstoten, medtem ko so hitri testi okužbo pokazali pri 1,4 odstotka testiranih. V primerjavi s torkom prejšnji teden so tako potrdili več kot sto koronavirusnih okužb manj, zaradi česar se je tudi znižalo povprečje dnevno potrjenih okužb v zadnjih sedmih dneh. To je po podatkih za ponedeljek prvič padlo pod tisoč in je znašalo 842, sedaj pa se je spustilo na 827.

Že dlje časa pa je manj kot tisoč tudi hospitaliziranih covidnih bolnikov, v torek pa se je to število prvič po daljšem času spustilo pod 900. V ponedeljek je bilo hospitaliziranih 945 covidnih bolnikov, v torek pa so jih po vladnih podatkih iz bolnišnic odpustili 121. Med 864, ki so se zdravili v bolnišnici, jih je v torek intenzivno nego potrebovalo 160, kar je dva manj kot dan prej.

Glede na navedene epidemiološke podatke, ko sta tako število hospitaliziranih kot sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb na dan pod tisoč, je po vladnem načrtu izpolnjen pogoj za prehod iz rdeče v oranžno fazo ukrepov, o čemer pa mora vlada še odločiti. Vlada bo o stanju epidemije v državi in ukrepih za njeno zajezitev razpravljala na današnji seji.

Pri prehodu v oranžno skupino se po vladnem načrtu odpirajo preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C, na fakultetah lahko spet izvajajo izpite in seminarje za do 10 ljudi, odprejo se nekatere ostale servisne dejavnosti ter trgovine, dovoli se zbiranje do 10 oseb in odpravi se prepoved prehajanja občinskih meja.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 bodo sodelovali namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ Marta Grgič Vitek in direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo Maja Ravnikar.