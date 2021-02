Največji evropski avtomobilski proizvajalec je v torkovi izjavi za javnost zapisal, da bi po razvoju samovozečih tehnologij naslednji korak lahko predstavljala tako imenovana vertikalna mobilnost. »Na Kitajskem preučujemo potencialne koncepte in partnerje, da bi ugotovili možnost industrializacije tega pristopa,« so zapisali pri Volkswagnu. Zakaj na Kitajskem? Ker ta po poročanju CNN že sedaj predstavlja največji trg nemškega giganta.

Volkswagen je sicer novico objavil v času, ko si močno prizadeva elektrificirati svojo ponudbo vozil. Samo lani je izdelal trikrat več električnih štirikolesnikov kot leto poprej, močno pa je porasla tudi prodaja njihovih hibridnih modelov, in sicer na 190.500 enot, kar predstavlja kar 175-odstotno rast.

Kot poroča CNN, pa vertikalna mobilnost avtomobilske proizvajalce postavlja tudi pred številne izzive. Največjega predstavlja varnost, saj bi vozila ob dronih in letalih še dodatno obremenila zračni prostor, zanemariti pa ne gre niti vseh zakonskih predpisov, ki bi jih morale sprejeti države in bi za to bržkone rabile več let.

Volkswagen je zadnji v vrsti avtomobilskih proizvajalcev, ki vse bolj pogleduje proti nebu. Svoje načrte za razvoj letečega vozila sta pretekli mesec na sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu razkrila tudi Uber in Hyundai, ki sta predstavila svoja leteča taksija. Podjetja, ki se ukvarjajo z omenjeno tehnologijo sicer podpirajo tudi pri Daimlerju, Porscheju, in Toyoti.

Lanskega septembra je sicer japonsko podjetje Sky Drive že opravilo prvo javno testno vožnjo svojega letečega vozila, nemško podjetje Lillium, ki razvija leteče vozilo eVTOL pa je novembra naznanilo, da v Orlandu na Floridi odpira svoje prvo središče.