Upravitelj bo, kot je še povedal, s ponudnikom podpisal pogodbo in o tem obvestil sodišče. Kdo je ponudnik, Pustatičnik ni razkril.

Na javno zbiranje zavezujočih ponudb je sicer po njegovih besedah prispelo devet ponudb, od tega so bili štirje tuji ponudniki.

Blagovne znamke bodo tako prodane v tretjem poskusu. V prvem je bila izhodiščna cena postavljena pri 100.000 evrih, v drugem pri 50.000 evrih in v tretjem pri 10.000 evrih.

Pod blagovno znamko se šteje več registriranih znamk pri Uradu RS za intelektualno lastnino s tremi različnimi logotipi in tudi spletne domene propadlega prevoznika. Gre za domene adria.si, flyadria.si, adria-airways.si, afs.si, adria-airways.com, adria.ba, adria.mk in adriaairways.me.

Prevoznik, ki je bil v lasti nemškega sklada 4K in z njim povezanih oseb, je v stečaju pristal jeseni 2019. Do zdaj je stečajni upravitelj od pomembnejšega premoženja prodal Adrijino spričevalo za letenje, ki ga je na dražbi za 45.000 evrov kupil poslovnež Izet Rastoder, a za zdaj nadaljnjih postopkov za obuditev prevoznika še ni izpeljal, Adrijino letalsko šolo pa je kupil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, ki je v lasti pravnika in predsednika upravnega odbora Nove univerze Petra Jambreka.