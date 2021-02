Devetintridesetletna Williamsova je nadaljevala pohod proti rekordnemu 24. grand slamu, saj je gladko s 6:3 in 6:0 v le 69 minutah odpravila Srbkinjo Nino Stojanović.

"V drugem nizu nisem toliko razmišljala, premlevala stvari kot v prvem, ampak le igrala. Tukaj sem zato, da se zabavam, da uživam na igrišču in zelo je super, da lahko igramo pred množicami gledalcev," je dejala Williamsova, ki je sprožila 27 winnerjev v svoji 101. tekmi na AO.

Zato pa osma nosilka Andreescujeva, ki je zaigrala na prvem turnirju od oktobra 2019 po resni poškodbi kolena, ni bila kos razpoloženi Hsieh Su-Wei, ki je po uri in 23 minutah igre slavila zmago s 6:3 in 6:2.

"Moraš najti pot in mene osebno je naprej danes ponesla množica gledalcev, ki mi je pomagala, da sem se borila," je po zmagi dejala 71. igralka sveta.

Poslovila se je tudi Kvitova, ki je napravila 44 neizsiljenih napak in s 4:6, 6:1 in 1:6 izgubila proti Romunki Sorani Cirstea. Medtem pa je imela sedma nosilka Belorusinja Arina Sabalenka manj težav in je po 7:6 (5) in 6:3 napredovala proti Rusinji Darji Kasatkini.

V moškem žrebu je osmi nosilec Argentinec Diego Schwartzmann gladko po le uri in 32 minutah igre s 6:2, 6:0 in 6:3 napredoval v tretji krog z zmago nad Francozom Alexandrom Mullerjem.

Medtem pa se je poslovil trikratni zmagovalec grand slamov Wawrinka, ki tako ne bo ponovil lanskega četrtfinala. Tokrat je 35-letni Švicar, zmagovalec OP Avstralije leta 2014, po epski borbi in petih nizih izgubil proti Martinu Fucsovicsu. Dvoboj je trajal le malo manj kot štiri ure, Madžar pa je slavil s 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (9).