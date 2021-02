Do napada je prišlo v torek zjutraj v kliniki Allina v kraju s 15.000 prebivalci, ki leži 64 kilometrov severozahodno od Minneapolisa. Še vedno ni jasno, koga je napadalec ustrelil. Lokalni mediji poročajo, da je ustrelil paciente, vendar pa prav tako, da je imel od leta 2018 prepoved približevanja enemu od zdravnikov klinike zaradi nadlegovanja.

Na novinarski konferenci sta tako šerif okrožja Wright Sean Deringer kot šef policije Buffala Pat Budke zagotovila, da je Ulrich dobro znan policistom v območju. V letih od 2004 do 2014 je bil nekajkrat aretiran zaradi vožnje v pijanem stanju in posedovanja marihuane, vse od leta 2003 pa naj bi glasno in včasih tudi nasilno izražal nezadovoljstvo nad zdravstvenimi storitvami. Zdravstvo v ZDA je sicer izjemno drago tudi z zavarovanjem, še bolj pa brez zavarovanja.

Policija še ni ugotovila, koga natančno je hotel ubiti, ali pa je morda streljal naključno. Leta 2019 je bil v kazenskem postopku zaradi nadlegovanja omenjenega zdravnika, vendar pa so tožilci primer potem opustili, ker so ugotovili, da je Ulrich duševni bolnik. Na zdravljenje ga kot kaže potem niso poslali.

Avgusta leta 2019 si je ukaz o prepovedi približevanja za Ulricha pridobila tudi njegova cerkev Zion Lutheran, ker je pastorju poslal pismo s tako vsebino, da ga več niso hoteli blizu. Osebje cerkve je dobilo Ulrichovo fotografijo z navodilom, naj nemudoma pokličejo policijo, če ga vidijo blizu cerkvenega območja.