Miami brez poškodovanega Dragića do nove zmage

Košarkarji Miami Heat, lanski finalisti severnoameriške lige NBA, so prvič to sezono nanizali tri zaporedne zmage. Še drugič zaporedoma so porazili New York Knicks, tokrat z 98:96, in se povzpeli na deseto mesto vzhodne konference. Slovenski zvezdnik vročice Goran Dragić zaradi poškodbe gležnja tudi tokrat ni stopil na parket.