Kralji so imeli še v zadnji minuti rednega dela prednost s 3:2, med strelce za LA se je vpisal tudi Kopitar, ki je v drugi tretjini zadel za vodstvo kraljev z 2:1, dvakrat pa je bil strelec Dustin Brown, ko je Kane po podaji Coutura in Brenta Burnsa premagal vratarja Calvina Petersona in izenačil razmerje moči.

Podaljšek ni prinesel zmagovalca, zato so o njem odločali kazenski streli. Prvi je za kralje poskusil Kopitar, a je vratar Martin Jones njegov poskus ubranil. Zato pa je za San Jose zadel Kane in odločil tekmo.

Kralji se bodo s San Jose Sharks vnovič pomerili v petek.