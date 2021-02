Kljub bogatim izkušnjam se dr. Ksenija Šelih Martinec še vedno nenehno izobražuje. Poleg dela v svoji kliniki se udeležuje kongresov in srečanj regenerativne medicine, prireja delavnice in predava skorajda po vsem svetu.

Ja, absolutno. Morda smo Slovenci tako majhen narod, da smo nehote malce zavistni. V svetu je drugače, zdi se, da se tam ljudje rajši naučijo nečesa novega, med seboj si pomagajo. Veste, kako lepo me sprejmejo na srečanjih v tujini? Skorajda povsod sem že bila, od evropskih držav, Dubaja in Filipinov do Avstralije. Številni me povabijo kot začetnico uporabe plazme, bogate s trombociti na področju regenerativne in funkcionalne ginekologije v svetu. Zdaj nas je že ogromno, ki se ukvarjamo s tem, sama sem tudi začetnica terapije z laserji. O tem tudi predavam in imam delavnice.

Zelo rada delam, kar delam. Ko sem imela majhne otroke, je bilo težje hoditi v službo, ker me je bilo strah, da bom zamudila v vrtec, zdaj pa je moje delo užitek. V pokoj bom šla takrat, ko mi bodo možgani rekli, da moram iti. Ko vstopim v Kalliste, vselej začutim prijetno energijo in sem srečna. Veseli me, da imam dobro ekipo, medicinsko sestro, ki prav tako rada dela, kar dela… To se mi zdi zelo pomembno, ekipa je namreč tista, ki sprejme pacienta, mu daje energijo, se z njim pogovarja…

Mislim, da v ginekologiji res drži, kar so nas učili – da se pacientke starajo skupaj z ginekologom. Ko sem začela s kariero, sem se veliko posvečala nosečnicam, spremljala sem jih tudi po 400 na leto, potem pa sem počasi prešla na starejše pacientke. Vse se starajo skupaj z mano, danes pa se precej posvečam menopavzi tudi zato, ker si želim ženskam olajšati to obdobje. Menopavza je lahko namreč zelo lepa.

Se. Ne moremo vplivati na hormone, lahko pa vplivamo na to, kaj delamo s svojim telesom in kako ga utrudimo. To, da si dobre volje, da nisi zamorjen, da živiš lepo življenje… Vse to je priprava na kakovostno menopavzo. Ženska, ki je v življenju nesrečna, bo težje prenesla hormonske spremembe. Pomembni so tako normalna telesna teža kot biti fit in zadovoljstvo s svojim življenjem. Vseeno pa ženske ne moremo pobegniti hormonskim spremembam, ki nas doletijo.

Redna spolnost je pomembna za dobro počutje in samozavest. Če gledamo iz bolj »mehaničnega« vidika, velja, da ob rednih spolnih odnosih nožnica ostaja bolj prožna.

To je odvisno od vsakega para posebej. Nedavno sem poslušala neko razpravo, da so bili naši dedki aktivni po dvakrat, trikrat na dan, moja generacija je bila aktivna enkrat dnevno, sedanja generacija pa se bolj kot spolnosti posveča mobilnim telefonom. Kar zagotovo ni dobro. Za redno spolnost je sicer težko reči, da to denimo pomeni enkrat na mesec. Vse je odvisno od starosti posameznikov, od prepričanj parov… Ni nekega splošnega pravila, zato se s svojimi pacienti nikoli ne pogovarjam o tem, kolikokrat na mesec se posvečajo spolnosti. Zame je pomembno, ali imajo spolne odnose in če imajo pri tem težave. Marsikatera ženska mi pove, da »tega« zdaj ni več veliko, a ji vselej povem, da je pomembno, da je kakovostno, takrat ko je. Da je nič ne boli in da nima težav in da ji je lepo.

Gre za metodo pomlajevanja nožnice, pri kateri uporabljamo pacientkino lastno kri, iz katere pripravimo plazmo, bogato s trombociti. Plazmo nato vbrizgamo v klitoris ter tkivo med sečnico in nožnico, kjer se nahajajo skenove žleze, pogosto imenovane ženska prostata. Plazma, bogata s trombociti, regenerira tkiva, kar vodi v hitrejše in lažje vzburjenje, bolj kakovosten orgazem in zmanjšuje bolečine zaradi suhosti nožnice. Oče metode je ameriški zdravnik Charles Runnels, ki je tudi inovator postopkov uporabe plazme za pomlajevanje kože (Vampire Facelift), ki so še posebno priljubljeni postali po tem, ko jih je začela uporabljati zvezdnica Kim Kardashian. Dr. Runnels se podpisuje tudi pod metodo P-Shot (priapus shot), namenjeno izboljšanju spolne funkcije pri moških. Najino poznanstvo se je začelo, ko sem prišla leta 2012 v stik z njim in je videl, da se tudi sama veliko uporabljam plazmo, bogato s trombociti. Tako se je začelo najino sodelovanje in prijateljstvo. Kot zanimivost naj povem, da je povsod po svetu lažje prodrl s postopkom O-Shot kot pri nas v Sloveniji. Slovenci namreč še vedno težko govorimo o spolnosti. Ženske si počasi že zaupajo kaj o inkontinenci, medtem ko o spolnosti še vedno nerade razpravljajo. Zadnja leta se mi zdi vseeno malce bolje.

Nedavno sem bila na nekem kongresu o hormonih, na katerem je kolega rekel, da mora vsak posameznik postati najpomembnejši človek v svojem življenju. Nihče drug te ne more imeti tako močno rad, kot imaš lahko rad sam sebe. Šele potem boš dobre volje, srečen in boš lepše komuniciral s svetom. Vsaj toliko se moraš imeti rad, da si pripravljen poskrbeti zase. In šele tako boš lahko skrbel za druge. Imeti rad sebe pomeni tudi to, da paziš, kaj daš v usta, da skrbiš za svojo telesno težo, si telesno aktiven. Pri tem je treba paziti, da aktivnost ne postane manija. Če moramo vsak dan preteči deset kilometrov in se udeleževati maratonov, je to lahko za nas dodaten stres. Mislim, da to ni skrb zase. Treba je delati nekaj, pri čemer se imamo lepo. Sprostimo se lahko tudi s tem, da se odpravimo v gozd, poslušamo glasbo, beremo knjigo. Treba je začutiti mir v sebi. To je najtežje, a najpomembnejše.

Meni se zdi, da vedno bolj, ampak to velja za majhen odstotek žensk. Preveč jih še vedno misli, da je treba samo delati in imeti vedno vse pospravljeno, zlikano in urejeno. Prav tako preveč žensk v partnerskem odnosu preveč dovoli in so potem nesrečne. Že mlada dekleta me včasih presenetijo, ko mi zaupajo, da dopuščajo nasilje, da bo le mož zadovoljen. Treba si je kakovostno vzeti čas zase. Treba je početi, kar imaš rad, kar tebi pomaga. Saj včasih smo si vse ženske malo podobne – pogosto se ne znamo ustaviti, pogledati okoli sebe in videti, kako je svet lep. Ni vse slabo. Sama še nikjer drugod po svetu nisem videla lepše dežele od Slovenije. Vse imamo in nimamo razloga, da bi stokale. Če vidiš dobro, potem dobiš dobro.

V arabskem svetu dajo ženske zelo veliko nase, medtem ko ženske v Evropi preveč hitimo. Arabke znajo resnično uživati, pa tudi spolnost jim veliko pomeni. Tudi v Argentini je tako, o čemer sem se prepričala v času svojega izpopolnjevanja na področju labioplastike in liposukcije. Čeprav so imeli takrat razpad sistema, so ženske vseeno prihajale na estetske posege obraza in telesa. Želele so biti lepe, ker jim je bilo mar zase.

Sama vedno rečem, da je normalna vsaka oblika zunanjega spolovila. Nekatere ženske določene stvari motijo zaradi estetike, druge zaradi funkcionalnih razlogov, denimo pri ukvarjanju s športom, kolesarjenjem… Danes v ginekologiji delamo tudi posege, ki se jih sicer izvaja na obrazu. Z britjem spolovila je to postalo zelo izpostavljeno. Arabke se brijejo že od nekdaj ter, kot sem že omenila, zelo skrbijo za videz in so največje potrošnice seksi perila.

Ponosna sem, da se pri nas ukvarjamo z estetsko ginekologijo. Labioplastiko denimo izvajajo marsikje drugje, medtem ko pri nas izvajamo še druge estetske posege. Na predelu velikih sramnih usten se zelo hitro izgubi volumen. S hialuronsko kislino, tkivnim polnilom in vedno več z uporabo lastne maščobe lahko lepo popravimo volumen. Veliko se ukvarjamo s pomlajevanjem kože z laserjem, plazmo, bogato s trombociti, matičnimi celicami. Včasih je v tem predelu maščobe preveč. To lahko odstranimo s pomočjo mini liposukcije ali intralipoterapije. Seveda že dolgo odstranjujemo tudi dlačice, belimo kožo na predelu zunanjega spolovila… Ogromno se ukvarjamo s funkcionalno ginekologijo, še posebno z zdravljenjem uhajanja urina. Inkontinenca je namreč ena najpogostejših težav pri ženskah, pogostejša od visokega krvnega tlaka, depresije ali sladkorne bolezni. Ženske, ki rojevajo, imajo največ težav z organi in tkivi v mali medenici. Od leta 2012 lahko inkontinenco uspešno zdravimo z laserji, zdaj je pri nas na voljo že tretja generacija laserjev, ki omogočajo varne in kakovostne postopke. Pred dvema letoma smo kot edini v Sloveniji uvedli še eno novost – barvno vensko terapijo za krepitev imunskega sistema, ki izvira iz Rusije. Gre za postopek UVL, s katerim izboljšamo oskrbo tkiv s kisikom, delovanje imunskega sistema in prekrvitev, uničimo bakterije, viruse in parazite ter povečamo celično energijo. Po terapiji človek občuti več energije, se bolje počuti in zimo preživi bolj zdrav.

Vsak ima pravico skrbeti zase na svoj način. Tkivna polnila, botoks in meni zelo priljubljeni terapiji z matičnimi celicami in plazmo, bogato s trombociti, so danes skoraj kot redna nega. Marsikomu pomagajo, da se v svojem telesu dobro počuti, in če so postopki dobro narejeni, praktično ni komplikacij. Operacije so seveda bolj zahteven poseg, ženske se morajo nanje dobro pripraviti. Če ne pretiravamo, lahko z njimi izboljšamo videz. Kar se tiče metod za pomlajevanje obraza, je trenutno zelo aktualen že omenjeni vampirski lifting, pri čemer se uporablja kar lastno kri uporabnika ter pomlajevanje z lastno maščobo in matičnimi celicami. Za vse postopke, ki uporabljajo izraz »vampirski«, moraš biti certificiran in v Sloveniji sem edina s tem certifikatom. Dodajanje plazme, bogate s trombociti, namreč še ni vampiski lifting.

Tudi. Včasih se zgodi, da me obišče kdo z nerealnimi pričakovanji ali z željami, ki niso kompatibilne s tistim, kar delam.

Razvoj gre v smeri selitve iz operacijskih dvoran v ambulante. Prideš in greš. Ne gre več za neke grozne posege, ampak nego. Zakaj se ne bi v svojem telesu počutili bolje, če se lahko? Staranje je normalno in zelo super je, če ga sprejmemo. Brez vsake gube tudi ni treba biti, če pa si privoščimo kakšen manjši popravek, se lahko počutimo še bolje. Še bolj pomembna pa se mi zdi regenerativna medicina, ki se zelo razvija. Z regeneracijo stimuliraš svoje telo, ne gre zgolj za zdravilo, ki ima en pozitivni učinek in sto slabih…

Nikoli ne skrivam, da si tudi sama omislim kakšno plazmo, laser ali regeneracijo z matičnimi celicami, predvsem pa veliko delam za svojo dušo. Z jogo se ukvarjam že od svojega 25. leta, še vedno sem telesno zelo aktivna. Ukvarjam se s fitnesom in kolesarjenjem, včasih sem več tekla in hodila v hribe. Rada poslušam glasbo, poskušam jesti zdravo in raznoliko, a me včasih vseeno zanese. Verjamem, da smo ljudje to, kar jemo. Zdrava prehrana je zelo pomembna, tudi tukaj ne smemo podleči fanatizmu. Ogljikovi hidrati so tisti, ki nas delajo debele, in ne maščobe, zato jih je treba omejiti že pri otrocih.

