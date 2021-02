Glas o vrhunski modni oblikovalki, nekdanji balerini, ki je končala baletno akademijo v Amsterdamu, voditeljici in fatalni ženski leta 2009, ki se podpisuje tudi pod zmagovalno kreacijo letošnje fatalne Slovenke Natalije Verboten, glasno odmeva že od leta 2010. Takrat je lepotica, ki krasi tudi aktualno praznično naslovnico Nike, nase opozorila s svojo lastno modno blagovno znamko The Lie by Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy oziroma The Lie by JPZ. Poleg uglednih poslovnih dam z različnih področij ji že vrsto let zaupajo številne slovenske glasbene zvezde – Nuša Derenda, Rebeka Dremelj, Natalija Verboten, Vesna Zornik, Nina Donelli, Danijela Burjan- Buryana… V njenih kreacijah so blestele pripadnice italijanske kraljeve družine, nizozemska filmska igralka Carolien Spoor, kanadska Playboyeva lepotica Khloe Terae, medijsko vplivni poljski dvojčici Klaudia in Laura Badura ter številne druge pomembne dame, na Jernejin modni pečat pa med drugimi prisega tudi mama najuspešnejšega slovenskega košarkarja Luka Dončića – Mirjam Poterbin.

Tako v svetu glamurja kot na ulici

»Zelo lepo je videti svojo obleko na popolni postavi, še toliko bolje pa je svoj kos oblačila ali torbico videti na običajnih ljudeh z normalnimi postavami – na ulici. To je zame največji užitek pa tudi izziv. Tisto, kar izvrstno pristaja ženski s konfekcijsko številko 34, ni nujno, da pristaja tudi ženski s konfekcijsko številko 42. A nekaj zagotovo velja: tako kot obleka naredi človeka, tako tudi človek naredi obleko. Pomembna je sinergija. Lahko imamo prekrasno obleko in čudovite čevlje z vrtoglavo visokimi petami, a če se v obleki slabo počutimo in ne znamo hoditi s petkami, potem zagotovo ne bomo videti dobro,« pojasni lepotica. Poleg svojih manekenk je sama najboljša reklama za svojo blagovno znamko, saj se zaveda, da ljudje s svojim zunanjim videzom svetu sporočamo, kdo pravzaprav smo. S tem izražamo svojo individualnost in vizualno komuniciramo.

»Naša zunanja podoba je absolutno pomembna tudi pri navezovanju novih stikov. Bolj urejen človek je običajno tudi bolj prijeten na prvi pogled, saj najprej vedno (ob)sodimo z očmi, a tudi pri osebnem modnem slogu je vselej dobro slediti svojim prepričanjem in željam. Fino je, če je oseba, ki se zaveda, da nima okusa in se ne zna sama dobro obleči, toliko samokritična, da si poišče strokovnjaka, ki ji bo pomagal najti ustrezen modni slog, seveda če si sploh želi izpopolniti svoj osebni stil. Če ni želje po spremembi, učinek nikoli ne bo zares dosežen,« meni Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy Musič.

Njene stranke prihajajo iz različnih družbenih sfer, njihova skupna lastnost pa je, da so neobremenjene in da kupijo tisto, kar jim je resnično všeč. Na spletni strani www.thelie-by-jpz.com so na voljo vrhunske modne torbice, pasovi, nakit in drugi modni dodatki, medtem ko obleke Jerneja vselej oblikuje in šiva po naročilu. Tukaj je zelo pomemben osebni kontakt, pravi: »Vselej se trudim do potankosti spoznati želje naročnikov, prisluhnem njihovemu načinu življenja, analiziram njihov celoten videz in skušam vstopiti v njihovo individualnost.«

Še nekaj je, poudarja modna oblikovalka, ki na svojem instagramskem profilu rada objavlja predvsem svoje stranke, prave, resnične ženske, ki imajo dober stil, so modne navdušenke in cenijo kakovost: »Pojem popolne postave je zelo relativen. Kilogrami, recimo, ne smejo biti nikoli ovira. Če jih znaš nositi s ponosom, potem blestiš. Potrebuješ le še prave barve, vzorce in kroj oblačil ter iskren nasmeh!