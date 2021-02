Poleti oblegano stičišče pohodnikov in gorskih kolesarjev, pozimi pa priljubljena smučarska oaza, ki se ponaša celo z najstrmejšo smučarsko progo v Italiji. Vse to velja ta Tri cine (3 Zinnen), smučarski raj, od Ljubljane oddaljen tri ure vožnje z avtomobilom. Zadnja leta turistični kraj, ki je od bolj poznanega Kronplatza oddaljen 30 kilometrov, čedalje pogosteje odkrivamo tudi slovenski ljubitelji pohodništva in zimskih športov. Na tamkajšnjih prostranih belih poljanah s 115 kilometri smučarskih prog se poleg domačinov Italijanov in sosedov Avstrijcev sicer še vedno najpogosteje potijo Poljaki. »To je zanje prvo smučišče na tem območju, do katerega prispejo iz svoje domovine po več kot 12 urah vožnje z avtomobilom, zato pri nas ostanejo dalj časa. Uživajo tako med učenjem in nadgradnjo svojih smučarskih zavojev kot v izvrstnih tirolskih specialitetah in gostoljubju. Vsako leto gostimo tudi številne hrvaške goste, ki se udeležujejo smučarskih seminarjev za učitelje smučanja in potrjujejo svoje licence. Najraje pred božičnimi prazniki, ko je na smučiščih najmanj gneče,« pojasni marketinška predstavnica smučišča Stefanie Pfeifhofer.

Za mlade in mlade po srcu Po besedah sogovornice se bodo v prihodnjih letih kapacitete smučišč, ki jih poleg širine, urejenosti in sodobnih žičniških naprav odlikujejo tudi idilične gorske kulise, še povečale. Načrtujejo namreč povezavo prog s sosednjo Avstrijo, zaradi katere se bo seštevek prog povečal na skupno 170 kilometrov. Smučarje pred vstopom v sodobno opremljeno gondolo že od leta 2014 pričaka nova prostorna zgradba, v kateri so izposojevalnica in servis smučarske opreme, prodajalna ter vse, kar omogoča udobje za popoln smučarski dan. Do nje je možno prispeti celo z vlakom, železniška postaja je v neposredni bližini, z vlakom ali brezplačnim snežnim avtobusom pa se lahko zapeljete tudi v pol ure oddaljen že omenjen smučarski kraj Kronplatz. Zgolj kilometer in pol oddaljen je tekaški smučarski raj Dobbiaco, ki se ponaša z idiličnimi smučinami. Tam vsako leto priredijo tekmovanja za svetovni pokal v teku na smučeh, zato je kraj poznan po vsem svetu. Snežne užitke smučarjev in deskarjev na snegu na smučišču Tri Cine že petnajst let budno spremljajo tudi severni jeleni, ki so jih podjetni Tirolci na Rotwand uvozili iz daljne Finske in so nepopisna atrakcija tako za otroke kot njihove starše. Dvakrat na teden se lahko celo udeležite njihovega skupinskega krmljenja z islandskim mahom in jelenjimi bomboni, piko na i pestri ponudbi pa gostitelji vsako leto dodajo s postavitvijo ogromnih snežakov, ki so obvezen postanek ljubiteljev fotografiranja. Tudi ee boste našli v neposredni bližini ob izstopu iz gondole Croda Rossa/Rotwand.