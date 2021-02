Skrivnosti prleškega sendviča

Minister Zdravko Počivalšek se je po plazu kritik zaradi sestanka v gostišču Taverna branil, da je bil dogodek povsem zakonit. Poslanka SMC Mojca Žnidarič pa je včeraj priznala, da so dobili na mizo poleg vode tudi prleške sendviče. Ti so menda sestavljeni iz ocvrtih piščancev, zorjenih steakov, svinjske pečenke in postržjače.