Mi pa vemo. So ga poznali vsi študentje obramboslovja in drugih ved na takratnem FSPN, zdajšnjem FDV. Smo prepričani, da misel, filozofa in njegovo filozofijo še kako dobro pozna tudi Jelkov šef Janez, na čigar klic se Jelko (kot je sam povedal) nemudoma odzove.

Misel sicer ni čisto točna, ampak od takrat, ko je Jelko študiral temelje marksizma, je vendarle preteklo že nekaj vode. Nas pa vseeno veseli, da mu je od študija vsaj nekaj ostalo…

*Filozofi so svet samo različno interpretirali; gre pa za to, da ga spremenimo.

Karl Marx