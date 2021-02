Vsi njegovi neuspehi so posledica delovanja 'drugega'. Ti 'drugi' pa so različni. V svoji stranki jih je odpravil ali povsem utišal, novinarje kroti z uredniki, sodišča naravnava s politiko, uporablja demagogijo. Vseh strank pa ne more krotiti in ne tudi uglednih posameznikov.

Milan Kučan je eden teh uglednežev. Ima dostop do medijev, ugledno minulo delo, ima svoje mnenje, ki je pogosto drugačno od Janševega, ima velik krog domačih in mednarodnih prijateljev, je osebnost, ki vzbuja zaupanje. Skratka, je pravi človek za 'drugega'. Janša misli, da ga lahko 'skeglja' in na prazni mizi ostane, vsaj za zdaj, sam.

Milan se je iz operativne politike umaknil. Vsa njegova moč je v besedi in spominu nanj. Njega ni mogoče ničesar 'obtožiti', kaj šele kazensko preganjati. Na Janši še vedno visijo sumi in tudi realne kazenske ovadbe. Ne vem, ali bo sodbam ušel, pa tudi sicer dela pogosto stvari, ki so lahko kazensko pregonljive. Takšen pač je. To je vsa resnica, ki je za oba 'junaka' neprijetna zgodba. Janez bi jo lahko prekinil, a je ne bo. Stvar je že davno ušla racionalnosti, za čustva pa se ve, da tam ni meja. Večer