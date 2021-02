Po njenih besedah jasnega načrta, kdaj naj bi odprli srednje šole in kako se bodo dijaki lahko vrnili v šole, še ni. Pričakovati pa je, je dodala, da bo avtonomija srednjih šol zelo velika. Šole naj bi torej na podlagi svojih zmožnosti ocenile, kako se bodo dijaki vrnili v šolo in kako bo organiziran pouk. Do včerajšnjega bojkota pouka na daljavo, ki naj bi se ga po podatkih Planet TV udeležilo od 15.000 do 20.000 dijakov, se niso opredelili. Njegova izvedba se namreč nekaterim ni zdela primerna, zato so udeležbo prepustili odločitvi vsakega dijaka oziroma šole.