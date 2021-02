Na četrtkovem dvoboju proti Nantesu v Franciji in senzacionalni zmagi Celjanov s 30:28 je manjkalo kar pet pomembnih igralcev, a proti Hrvatom sta se v ekipo vrnila Patrik Leban in Gal Marguč, medtem ko so Filip Ivić (nekdanji vratar Zagreba je bil s 14 obrambami junak zmage pivovarjev oktobra lani na gostovanju s 30:22), Tadej Kljun in Jan Grebenc še vedno na bolniški. Tudi gostje so v Zlatorog prišli v oslabljeni zasedbi, med drugim sta manjkala Slovenca Aleks Vlah in Darko Stojnić, že zdaj pa je jasno, da bodo v naslednji sezoni precej okrepljeni. Prihajata hrvaška reprezentanta, 34-letni desnokrilni igralec Ivan Čupić (trenutno še član Vardarja) in 35-letni krožni napadalec Željko Musa (Magdeburg; oba sta pred leti igrala tudi v Sloveniji), pred dnevi pa je pogodbo podpisal še občasni reprezentant Madžarske, 26-letni desni zunanji Csaba Leimeter, dosedanji član Csurga.

Na 29. balkanskem derbiju tako v evropski ligi prvakov kot v regionalni ligi Seha (doslej 15 zmag Zagrebčanov, 11 Celjanov, dva remija) so bolje začeli gostitelji in si nekajkrat priigrali dva gola prednosti, a tekmeci so pri 4:4 hitro vzpostavili rezultatsko ravnotežje. Pivovarji so si prvo občutnejšo prednost priigrali pri 10:7 v 22. minuti, a nekaj trenutkov kasneje doživeli šok. Zaradi udarca v glavo nasprotnikovega igralca Mateja Hrstića v obrambi je neposredni rdeči karton dobil steber domače obrambe Vid Poteko, vendar so soigralci uspešno nadomestili orjakovo odsotnost. To še posebej velja za Josipa Šarca, sicer reprezentanta Hrvaške, ki je svojim rojakom v prvem polčasu nasul pet golov ob dveh zgrešenih strelih.

Zagreb, 28-kratni zaporedni prvak Hrvaške (neprekinjeno od osamosvojitve države leta 1991), je slabo začel drugi polčas in po novi seriji Šarčevih golov so slovenski prvaki po slabih desetih minutah prvič povedli za pet (22:17). Gostujoči trener Vlado Šola, nekdanji legendarni vratar in reprezentant Hrvaške, je ukrepal z minuto odmora in uspel počasi, a zanesljivo ustavljati celjsko rokometno ofenzivo. Osem minut pred koncem so Hrvati izenačili na 26:26 in vse se je začelo znova, odločitev pa je padla v dramatični končnici po zadnjem izenačenju na 28:28.

Celjski krožni napadalec Kristjan Horžen je dobri dve minuti pred koncem zadel za vodstvo z 29:28 in – kot se je kasneje izkazalo – za zmago, ob tem pa je izsilil še izključitev Nikole Grahovca. Zagreb, pri katerem z izjemo Madžara Leimetra (takoj je dobil pravico nastopa za novi klub) vsi igralci prihajajo iz nekdanjih republik bivše skupne države Jugoslavije, je imel po obojestranskih napakah odlično priložnost za neodločen izid. Levi zunanji igralec Matej Hrstić, Šarčev rojak in sosed iz Ljubuškega v Bosni in Hercegovini, se je deset sekund pred zadnjim znakom sirene sam in neoviran znašel na šestmetrski črti pred celjskim golom. Toda njegov strel je nepričakovano zgrešil celoten okvir vrat, kar je pomenilo tretjo zmago za Celjane v letošnji ligi prvakov, sočasno pa za hrvaške prvake (v 60 minutah niso niti enkrat vodili) osmi poraz na osmi evropski tekmi.

Skupina B, vrstni red: Barcelona (9 odigranih tekem) 16, Veszprem (9) 13, Motor Zaporožje (10) 12, Aalborg (9) 10, Kiel (9) 9, Celje Pivovarna Laško (10) 6, Nantes (8) 4, Zagreb (8) 0.