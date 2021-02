Z dvigom slovenske zastave ob Blejskem jezeru in ob spremljavi Zdravljice so pokljuški organizatorji odprli 52. svetovno prvenstvo v biatlonu. Dvajsetminutno uverturo so posneli na prazničen ponedeljkov večer in jo sinoči poslali v svet. Slovesno odprtje je potekalo v skromnem slogu in brez množice obiskovalcev, ki bi se v prijaznejšem času brez ukrepov zgrnili ob jezero. »Čas je za Pokljuko. Slovenija je pripravljena na vaš obisk, ki naj bo varen in prijeten,« je tekmovalcem iz 38 držav zaželel predsednik smučarske zveze Enzo Smrekar.

Nočitve na Bledu in Pokljuki

»Prizorišče je pripravljeno. Čeprav je zapadlo nekaj novega snega, ne dvomim, da bodo proge primerno urejene za prvo tekmo mešanih štafet,« je pred današnjo premiero na Rudnem polju dejal prvi operativec slovenskega biatlona Janez Ožbolt. Potrdil je, da je v Slovenijo prispela velika večina od 337 prijavljenih tekmovalcev. Nastanjeni so predvsem na Bledu, preostale nočitve za okoli desetino gostov so oddali na Pokljuki. »Vse nastanitve so usklajene z organizatorjem in mednarodno zvezo. Sodelujoči na prvenstvu bivajo v mehurčku in se ne srečujejo z drugimi osebami, ki so zunaj prvenstva. Če je treba, imajo udeleženci tekmovanja urejen prevoz z Bleda na Pokljuko,« pravi Ožbolt, ki ga med prvenstvom čakajo obveznosti na številnih področjih.

Ko bodo na sporedu tekme, bo na progi sodeloval s trenerji po radijski zvezi. Pomagal bo servisni službi in medijskem središču, prav tako pa s sodelavci skrbi za logistično urejenost največjega zimskega športnega dogodka pri nas. Zadnji dnevi pred začetkom šampionata so bili stresni in polni dela: »Postavili smo vse spremljevalne objekte, kot so šotori, ograje in zabojniki za televizijske ekipe. Prizorišče je bilo še pred dnevi podobno gradbišču, a je naša reprezentanca kljub temu lahko nemoteno trenirala. Zdaj so na vrsti le še kozmetični popravki in tekmovanje se lahko začne.«