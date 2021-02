Helena Blagne pošilja pozdrave iz Komende Očitno ljudi bolj kot to, da živimo v policijski državi, kjer velja prepoved gibanja brez utemeljenih razlogov, moti dejstvo, da se tu pa tam komu v iskanju zdravega telesa in duha uspe iz te države umakniti. Helena Blagne, ki te dni počitnikuje na neznani tropski lokaciji, je tako razburila državljana iz Komende, čigar pismo je Andrej Šter nedavno prebral na novinarski konferenci. Kraljica slovenske estrade se s tovrstnimi manipulacijami seveda ne obremenjuje in vsem pošilja pozdrave iz Komende. Da iz fotografije ni razvidno, da je v Komendi, je pripomnila tudi Rebeka Dremelj, ki je dodala, da ozadje po njenem mnenju bolj spominja na Brežice.

Za Ireno Jovevo je vse pred deveto »sredi noči« Medtem ko spalni ritem predsednika vlade lahko razberemo iz njegovega urnika tvitanja, bioritem Irene Joveve po novem poznamo s pomočjo njene objave na Instagramu. Evropska poslanka iz kvote LMŠ nam je namreč izdala, da je pred prvo kavo oziroma pred deveto zjutraj prav nič ne zanima, saj se ji zdi, da je vse pred tem kot da bi se zbudila sredi noči. Svoja čustva do zgodnjega prebujanja je podčrtala še z majico, na kateri je nezainteresirana Lisa Simpson, mi pa smo prepričani, da Lisino razpoloženje sodi še v kakšen drug politični kontekst, kot protijutranji.

Damjan Murko voščil sam sebi Odkar živimo v pandemski apokalipsi, smo se poleg potovanjem iz Komende v Kranjsko regijo morali odpovedati tudi praznovanjem rojstnih dni. Tisti, ki so rojeni v drugi polovici marca, bodo kmalu izkusili, kako je zamuditi dve rojstnodnevni praznovanji zaradi Janeza Janše, februarski otroci pa so med zadnjimi, ki so spoznali, kako je, ko moraš sebi nazdraviti sam. Eden od njih je tudi Damjan Murko, ki si je za rojstni dan nazdravil z obilno dozo alkohola in seveda s fotografiranjem. Seveda se štajerskih slavčkov po letih ne sprašuje, če koga zanima, pa je Murko dodal še ključnik »young«, torej mlad.

Borut Pahor, sloneč ob avto Predsednik države je, kot smo že poročali, pred kratkim v hiši svojih staršev brskal po škatlah in starih fotografijah. To je dobro za Instagram, saj zdaj vsakih nekaj dni z nami deli svoje črno-bele spomine. Tokrat se je spomnil na svojo Škodo. »Če sem ob nedeljah delal do poznega večera, mi jo je mama posodila, da sem v ponedeljek zjutraj ujel predavanja na faksu v Ljubljani. Ko sem diplomiral, je bilo to njeno darilo,« je zapisal predsednik, ki si je dve leti pozneje kupil Yugo. Upamo, da mu je mama takrat poleg avta podarila tudi nekaj denarja za frizerja.

Eva Irgl bi več pozornosti Težko je biti politik ali političarka, če javnost in mediji ne razumejo, kako trdo delaš. Ena od žrtev medijskega nerazumevanja garačev je tudi Eva Irgl, ki je nedavno potarnala, da so »ekscesi in žaljivo izražanje postali nekakšna vstopnica v medije. Če pa delaš dobro in razpravljaš vsebinsko, te preprosto ignorirajo.« Poslanka je zato objavila fotografijo s seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki ga vodi sama in katerega seja je trajala kar 13 ur. Poslanki zato vsaj tukaj namenjamo pozornost, ki si je tako želi, glede zasedanja mesta v medijih pa bo boljši naslov od Instagrama verjetno kar njen nadrejeni.