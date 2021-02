V Ekvadorju mora kandidat za zmago v prvem krogu na predsedniških volitvah zbrati ali absolutno večino glasov ali pa najmanj 40 odstotkov glasov in hkrati vsaj deset odstotnih točk več od drugouvrščenega. Na nedeljskih volitvah, ki se jih je udeležilo devet milijonov upravičencev (69 odstotkov), to ni uspelo nobenemu od 16 kandidatov. Največ glasov je dobil 36-letni ekonomist Andres Arauz, kandidat levice, združene v Zvezo za upanje, v kateri sodeluje tudi stranka bivšega predsednika države Rafaela Corree (2007–2017).

Po preštetih 99,09 odstotka glasov je za Arauza glasovalo 32 odstotkov volilcev. Kandidat stranke Pachakutik, okoljski aktivist in predstavnik staroselcev Yaku Sacha Perez Guartambel, je dobil 20,6 odstotka glasov, 65-letni bankir Guillermo Lasso, kandidat konservativne politične zveze Verjamem, pa 19,5 odstotka. Ker je med slednjima razlika zelo majhna, bo po navedbah volilne komisije šele po preštetju vseh glasov jasno, kdo se bo v drugem krogu pomeril z Arauzom.

S 15,97 odstotka glasov podpore je na četrtem mestu pristal socialdemokratski kandidat Xavier Hervas, preostalih 12 kandidatov je dobilo bistveno nižjo podporo. Lokalni analitiki izpostavljajo, da je za levosredinske kandidate Arauza, Pereza in Hervasa glasovalo skupaj 70 odstotkov volilcev.

Presenečenje Vode Pragozda

V nedeljo so volili tudi predstavnike 137-članskega parlamenta in pet poslancev za regionalni andski parlament s sedežem v Bogoti, kjer sedijo še bolivijski, kolumbijski in perujski poslanci. Po izjavah Arauza je njegova stranka dobila večino sedežev v parlamentu, kar se uradno sicer še ne ve.

Rezultat pa nakazuje, da bivši predsednik Correa med volilci še vedno uživa veliko podpore, čeprav je bil obsojen na osem let zapora zaradi korupcije, zaradi česar se tudi ni smel sam potegovati za položaj in je za kandidata izbral Arauza, ki je bil v njegovih dveh mandatih minister za kulturo in minister za koordinacijo znanja in človeške vire. Arauz obljublja obnovo socialne države, ki jo je Correa začel vzpostavljati, njegov naslednik Lenin Moreno pa demontiral v skladu z neoliberalno paradigmo, kar je Ekvador privedlo v resne socialne in finančne težave.

Z vidika političnega programa bi bil za Arauza v drugem krogu prikladnejši nasprotnik konservativni Lasso, ki zagovarja nadaljevanje Morenove politike, kot pa predstavnik staroselcev Perez. Temu nobena javnomnenjska raziskava ni napovedala tako visoke podpore. 51-letni doktor prava je bil guverner pokrajine Azuay, kjer 90 odstotkov prebivalstva predstavljajo staroselci. Izhaja iz revne kmečke družine, rojstno ime Carlos Ranulfo Perez pa je leta 2017 zamenjal za ime v jeziku kečua – Yaku (voda) Sacha (pragozd) Perez. Je velik zagovornik zaščite vodnih virov in nasprotnik privatizacije pitne vode. V času predsedovanja Corree je nasprotoval vladnim načrtom za izkoriščanje rudnin v pragozdu in mobiliziral staroselce, ki so blokirali ceste. Correa ga je zato razglasil za terorista. Predstavlja politično krilo Konfederacije domorodnih ljudstev Ekvadorja, ki združuje 14 skupnosti in je najmočnejša staroselska organizacija v državi. Perezov politični program je socialna država, torej nagovarja isti del volilnega telesa kot Arauz, pri čemer poudarja, da levica oziroma tako imenovani correaizem nima posluha za naravovarstveno politiko.