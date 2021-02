"Čestitke. Kar vam je uspelo, je v čast vam in vaši državi," je povedal prestolonaslednik, princ Mohamed bin Zajed ob obisku centra poveljstva misije na Mars.

Prisotni v centru so zaploskali, ko so razglasili uspeh misije. Največja stolpnica na svetu Burdž Kalifa pa je zažarela v rdeči in modri barvi.

Združeni arabski emirati so postali peta država na svetu, ki je dosegla rdeči planet. Hope so izstrelili iz Japonske lani julija.

Sonda bo raziskovala vreme na Marsu. V kraljevini pa si želijo, da bi služila tudi kot navdih za mlade v regiji.

Združeni arabski emirati ne skrivajo svojih vesoljskih ambicij, med drugim si želijo zgraditi človeško naselbino na Marsu do leta 2117.