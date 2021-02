Po pokojninski noveli, ki je začela veljati v začetku leta 2020, bi se lestvica odmernih odstotkov za izračun pokojninske osnove za moške postopno do leta 2025 izenačila z odmerno lestvico za ženske. Odmerni odstotek za moške s 40 leti pokojninske dobe naj bi tako 63,5 odstotka znašal 1. januarja 2025. Po danes potrjenem dopolnilu SAB, s katerim se je strinjala tudi vlada, pa bo toliko znašal že leto prej.

»Vlada sliši in razume potrebe upokojencev, pri tem pa tudi uresničuje svoje obljube,« je zagotovil državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič. Zato so podprli predlog SAB, pri čemer pa so se dogovorili, da se prehodno obdobje skrajša na štiri leta in ne na tri, je dejal.

V SAB sicer menijo, da je prvotni predlog, ki je predvidel skrajšanje prehodnega obdobja na tri leta, pravičnejši in za posameznike ugodnejši. S čim prejšnjo izenačitvijo odmernega odstotka za moške z odmernim odstotkom za ženske bi namreč po njihovi oceni bolj učinkovito naslovili naraščajočo revščino med starejšimi.