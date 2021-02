Veseli dan vrnitve v šolo skazila zmeda s testiranjem

Po treh mesecih in pol so se danes v šolo vrnili tudi učenci prvega triletja na Goriškem. Mnogi učenci in starši so se počutili kot na prvi šolski dan, a je veselje na Vipavskem zasenčila zmeda s testiranji. V Dobravljah je lažno pozitiven rezultat prejela kar tretjina učiteljev, danes se je zgodba ponovila.