O tem, kaj menijo o prazniku zaljubljencev, so nam zaupali znani obrazi.

Srčki tudi za kosmatinčke Tanja Zajc, urednica in vodja programskih projektov RTV Slovenija: »Ljubezni, tej vse prežemajoči energiji vesolja, zares pritiče, da ji na Zemlji poklanjamo praznik. Čeravno se ta v naši družbi kaže bolj skozi komercializacijo, pa v njegovi biti obstaja in ostaja tisti romantični pomen, ki se je začel menda razvijati že po visokem srednjem veku. Kako lepo je videti, ko v drami Daleč od ponorelega sveta v viktorijanski Angliji samosvoja gospodična Everdene pošlje skrivnostno, z lično papirnato čipko in pomenljivimi verzi ozaljšano pismo – valentinčka svojemu sosedu posestniku, do ušes zaljubljenemu gospodu Boldwoodu. Ob gledanju filma kar začutiš vonj parfumiranega papirja v nosnicah. Kako romantično! Tudi sama sem v skritih kotičkih svoje duše še kako romantična. In ta neizprosni zunanji svet nas še dodatno motivira, da iščemo, odpiramo in razdajamo tisto lepoto, ki se skriva v nas. Ne nazadnje – ljubezen, tista prava, brezpogojna, vseobsegajoča, vodi in dviguje vibracijo svetu, vesolju. Sama sem še kako prepričana o tem. V družini si na 14. februar izkažemo pozornost z malenkostmi, tudi kosmatinčki dobijo priboljšek v obliki srčka. In moja prijateljica – kakšna srečnica, dobi voščilo za rojstni dan! Želim si, da bi bil dan ljubezni vsak dan. Naj bo čim več dni, namenjenih ljubezni in obogatenih z dobroto, prijaznostjo, toplim objemom, poljubom in besedami: rada, rad te imam. Si pa dama morda na tiho želi posebne, lepe geste od svojega kavalirja, takšne, ki se bo morda razlikovala od običajnih. In jo je pripravljena po damsko tudi vrniti.«

Pomlad in dotik z morjem Mitja Zupančič, novinar, urednik in morjeplovec: »Če sem iskren, je valentinovo praznik, ki mi je največkrat ušel iz spomina, čeprav ga menda velja praznovati. Naj pojasnim. Gregorjevo, dva dni pred valentinovim, so mi stari starši vcepili v um, sploh ker sem praznik smel praznovati na preprost način ob vodi, ko sem s prijatelji spuščal lučke po domačem potoku. Takrat sem vedel, da je svetli del dneva premagal temo in da bosta kmalu prišla pomlad in dotik z morjem. Valentin pa se mi je šele pozneje prikradel v zavest, ko sem romantičen sprehod ob Savi končal s prvim sramežljivim poljubom. Komercializacija praznika mi sicer ni všeč, potrošniška amerikanizacija pa tudi ne. Ostajam raje pri svojih koreninah na gregorjevo, Valentin pa naj ostane tisti, ki odpira ključe korenin, da narava in človek po dolgi zimi spet vzbrstita. V Beli krajini valentinovo slavijo celo za prvi pomladni dan. Bolj ko so sivi moji lasje, bolj sem ozavestil in si po svojem kroju urezal ta praznik, ki je prava priložnost, da najdražje pocrkljam z najslastnejšo čokolado in skokom na barko – torej posvečenim časom. Če imaš nekoga rad, v zrelih letih ne potrebuješ posebnega razloga, saj lahko praznuješ vsak dan posebej. Mladi pa naj le kipijo od ljubezni, kot smo tudi mi nekoč. Na srečo čustev ni mogoče kupiti, ljubezen je pač v zraku, zato jo je treba čutiti. Ob tem pa naj bo Valentinov dan pravšnja spodbuda za vse, ki nas ljubezen mika.«

Ljubezen ne sme biti tabu Helena Peternel - Pečauer, direktorica agencije Impress: »Težko bi rekla, da valentinovo posebej praznujem, se mi pa ne zdi nič narobe, če se na ta dan simbolično zaznamuje dan ljubezni. Zdaj, v zrelejših letih, še toliko bolj cenim, da imam okrog sebe ljudi, ki mi znajo pokazati ljubezen, lepo pa je tudi, da jo imam jaz s kom deliti. Če je takšna naklonjenost prisotna sleherni dan v letu, se mi ne zdi prav nič spornega, da se ji na valentinovo še posebno poklonimo. Se mi zdi pa skrajno sprevrženo, če se le na ta dan z bogatimi darili obdarujejo tisti, ki se sicer še komaj prenašajo. Če pa so takšne pozornosti iskrene, so vedno dobrodošle, tudi za valentinovo. Gre za malenkosti, za prvi pomladni cvet ali pa klišejski čokoladni srček, je popolnoma vseeno, lepo je, če se tisti, ki te ima rad, tudi na ta dan spomni nate. Tudi sama na valentinovo rada podarjam čokoladne srčke ali kakšno drugo drobno malenkost, poleg partnerja so jih deležni tudi moji starši, hči, prijatelji… Še zlasti prikupno se mi zdi, kako otroci in najstniki čakajo ta praznik, ko bodo lahko, še povsem nedolžno in neizkušeno, morda za prvič celo anonimno, svoji prvi simpatiji sporočili, da do nje gojijo pozitivna čustva. Že tedne pred valentinovim pesnijo verze, pišejo romantična pisemca, rišejo srčke, potem pa skrivoma opazujejo, kakšna bo reakcija. Bi jim to lahko vzeli? Življenje hitro teče, nikoli ne veš, kaj te čaka jutri, zato sem prepričana, da je treba izkoristiti vsak trenutek, vsako priložnost, da ljudem okoli sebe z drobnimi pozornostmi pokažemo ljubezen. Ta nikakor ne sme biti tabu! Če je valentinovo dan, ki nas opozori na to, pa naj bo. Samo naj ne bo edini dan ljubezni v letu.«

Podarimo objem in poljub Silverka Lesjak Klapš, novinarka in svetovna popotnica: »Ko imaš nekoga rad, bi bilo prav, da je vsak dan valentinovo, a vsi vemo, da ni tako. Pogosto so nam ljube osebe kar preveč samoumevne in prav zato je praznik, ko se ptički snubijo, lahko razlog, da jim ta dan podarimo dodaten objem, poljub ali povemo, da jih imamo radi. Še posebno v teh, zdravju neprijaznih časih je lepo, če ti nekdo pove, da te pogreša, ti napiše pisemce ali te preseneti z drobno pozornostjo. Spomnim se osnovnošolskih dni, ko smo se pri pouku angleščine učili kratkih ljubezenskih verzov za valentinovo. Takrat me je v šolski torbi pričakal listič s temi verzi, a nikoli nisem izvedela, kdo ga je napisal. Zato pa je zmečkan košček papirja toliko bolj razburjal mojo domišljijo in v meni vzbujal prijetno radovednost. Zdaj se z možem za valentinovo vedno razveseliva s kakšno čokoladno sladkostjo, in četudi je pričakovana, ni nič manj razveseljiva. Odpraviva se tudi na večerjo, nekajkrat sva si privoščila celo vikend oddih na morju. Slednjega bi bila letos še posebno vesela, saj smo v zadnjih mesecih bolj ali manj le doma, jaz pa si že tako močno želim kam odpotovati ali se odpraviti vsaj na daljši izlet. Valentinovo naznanja prihod pomladi, novega življenja in prebujanja narave. Upamo, da bo sveti Valentin tokrat pometel s tegobami in nam omogočil, da se bomo lahko znova sproščeno veselili, gibali in se brez zadržkov objeli z osebami, ki jih imamo radi.«

Naklonjenost vse leto Robert Puklavec, član društva Evropski red vitezov vina: »Menim, da moramo svojim ljubljenim izkazovati ljubezen in naklonjenost vse leto. Ker pa je praznik zaljubljencev samo enkrat na leto, na ta dan izkažem svojo ljubezen v večji meri. Vedno poskrbim, da noben član družine ne ostane praznih rok. Ker sem srečno poročen že kar nekaj let in svojo ženo zelo dobro poznam, ji podarim njeno najljubšo čokolado, najljubši parfum in rože. Sinu in hčeri pa njuno najljubšo čokolado. Z ženo sva oba ljubitelja dobre hrane v kombinaciji z dobrim vinom, zato Valentinov večer uživava na tak način (saj poznate pregovor, da gre ljubezen skozi želodec). V naših krajih praznujemo tudi gregorjevo oziroma dan, ko se ptički ženijo. Ponekod v potoke spuščajo barčice, pri nas doma pa se je ohranil običaj skrivanja ptičkov. Na žalost letošnje valentinovo ne bo omogočilo večerje v restavraciji, a to ni izgovor za opustitev tradicije. Letos si bova z ženo pripravila okusno večerjo z imenitnim vinom kar doma.«