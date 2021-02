Coca-Cola bo v recikliranih plastenkah začela prodajati priljubljeno kokakolo, kasneje pa bodo prišle na vrsto še druge sladke pijače in voda. S tem bo letos zmanjšala uporabo nove plastike za 20 odstotkov v primerjavi z letom 2018.

Po oceni podjetja gre za velik napredek v smeri zaščite okolja. "Naše potrošnike še naprej zelo skrbijo plastični odpadki in novi ukrepi so pomembna prelomnica za velik in zapleten trg," je izjavila podpredsednica za trajnost v Severni Ameriki Alpa Sutaria.

Nevladna organizacija Break Free From Plastic (Osvobodimo se plastike), ki se bori za odpravo plastike v pakiranju hrane in pijače, je sicer Coca-Colo decembra lani že tretje leto zapored skupaj s PepsiCo in Nestlejem uvrstila v svetovni vrh onesnaževalcev sveta s plastiko, navaja francoska tiskovna agencija AFP.