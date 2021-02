2:0. Takšen je trenutni rezultat med vremenom in končnimi uvrstitvami na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo. Prvo bitko je vreme dobilo že v noči na ponedeljek, ko je zapadlo ogromno snega, tako da je bila ženska alpska kombinacija odpovedana že zjutraj. Včerajšnji boj je bil precej bolj negotov. Megla v zgornjem delu proge Olympia delle Tofane je preprečila, da bi Italijani podelili prvi komplet kolajn, in sicer v ženskem superveleslalomu, kjer so od Slovenk zaman čakale na start Meta Hrovat, Maruša Ferk in Ilka Štuhec.

Da je spored v Italiji prava zmešnjava, je poskrbela vremenska napoved, saj naj bi v noči iz torka na sredo začelo snežiti, zapadlo pa naj bi med 20 in 25 cm snega. Organizatorji so se odločili, da današnjo moško alpsko kombinacijo prestavijo na ponedeljek, ko bo na sporedu tudi ženska preizkušnja v tej disciplini. Danes bo torej znova prost dan, vreme pa bo povedlo že s 3:0. V četrtek, ko naj bi se v Cortini d'Ampezzo ohladilo, bosta na sporedu oba superveleslaloma.

Branilka naslova superveleslalomske svetovne prvakinje in zmagovalka zadnje superveleslalomske preizkušnje na tem prizorišču Mikaela Shiffrin je pred začetkom hvalila organizatorje, ker jim je uspelo pripraviti progo, kljub temu da so morali z nje odstraniti skoraj pol metra snega. »V tej sezoni sem bolj malo trenirala hitre discipline, zato od sebe ne pričakujem ubranitve naslova, temveč korekten nastop. Za start sem se odločila zaradi točk FIS, ki mi bodo služile za boljši izhodiščni položaj, ko bom spet pripravljena na vrhunske dosežke,« je avstrijski televiziji razlagala Američanka.

Ob 13. uri, ko naj bi se začela prva končna preizkušnja, je bil ciljni iztek na 1500 metrih nadmorske višine obsijan s soncem, startni prostor nad 2000 metri pa je bil v megli. Direktor ženskih tekem svetovnega pokala Peter Gerdol je ob 13.45 start premaknil na rezervnega, ki pa je bil prav tako v megli. Ob 14.30, ko je bil zadnji rok za izvedbo tekme, pa so preizkušnjo odpovedali.

Zaradi stalnega menjavanja sporeda, so se v moškem delu slovenske reprezentance odločili, da bo Štefan Hadalin zapustil Dolomite ter se odpravil domov. V naslednjih dneh bo skušal narediti kvaliteten trening ter se pripraviti na zadnji teden prvenstva. Na prizorišče se bo vrnil v nedeljo, dan kasneje pa bo na alpski kombinaciji branil naslov svetovnega podprvaka.

Omenimo še, da so včeraj iz ameriškega tabora sporočili, da bo Ted Ligety po nastopu v Cortini d'Ampezzo končal športno pot. »Nastop na veleslalomu v Cortini bo moj zadnji. Temu športu sem dal vse, hvaležen pa sem za vse, kar mi je smučanje vrnilo. Obožujem ta šport in v svetovnem pokalu sem v vseh 17 letih neznansko užival. Dosegel sem vse, kar sem si v otroštvu zadal, zdaj pa je čas, da se posvetim družini,« je na svojem profilu na instagramu sporočil 36-letni alpski smučar. Kakšen velemojster je bil, nazorno kažejo njegove zmage: v karieri je bil dvakrat olimpijski prvak (prvič že leta 2006 v Torinu), petkrat svetovni prvak, v svetovnem pokalu pa je dobil 25 tekem, od tega 24 veleslalomskih.