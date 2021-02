Kaja Juvan (104. na svetu) je imela v uvodnem krogu prvega letošnjega teniškega turnirja največje četverice precej sreče. Najboljša britanska igralka Johanna Konta (15.), nekdanja polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije (Australian Open), je namreč v drugem nizu pri zaostanku z 0:2 dvoboj predala. Prvi niz je dobila Johanna Konta s 6:4, potem ko je dvakrat odvzela začetni udarec slovenski igralki. Kaji Juvan se je odprl žreb v nadaljevanju posamičnih dvobojev, saj se bo jutri pomerila s kvalifikantko Mayar Sherif. Egipčanka, 136. na svetovni lestvici, je bila včeraj s 7:5, 7:5 boljša od Francozinje Chloe Paquet (186.) in dosegla sploh prvo žensko egipčansko zmago na turnirjih največje četverice.

Azarenkova po porazu kritična

Po letu dni se je na teniška igrišča vrnila prva igralka sveta Asleigh Barty. Avstralka je v koronakrizi doživljala težke trenutke in niti na misel ji ni prišlo, da bi zapustila svojo državo. Asleigh Barty je pokazala odlično igro, v vsega 44 minutah pa je Črnogorki Danki Kovinić zavezala dve kravati. Precej bolj se je namučila lanska zmagovalka Sofia Kenin. Američanka je imela proti domači povabljenki Maddison Inglis precej dela, da je napredovala med najboljših 64 igralk. V ženski konkurenci je včeraj presenetljivo izpadla Viktoria Azarenka. Belorusinja je imela težave z dihanjem, po porazu proti Jessici Pegula pa ni skoparila z negativnimi mislimi. »Sem izkušena igralka, sem mama in sem zmagovalka največjih turnirjev. Toda izkušenj, kako se pripraviti na igranje na največjem turnirju po dvotedenski karanteni, nimam. Vse skupaj je velik riziko,« je med drugim povedala nekdanja prva igralka sveta. Ob koncu se je vendarle malce pomirila: »Nazadnje se je treba soočiti s porazom, dvigniti glavo in iti naprej.«

Odlično pripravljenost so v prvem krogu OP Avstralije pokazali igralci, od katerih se v prihodnosti pričakuje osvajanja največjih turnirjev. Rusa Daniil Medvedjev in Andrej Rubljev sta skupaj oddala le 18 iger ter zanesljivo napredovala. V večernem dvoboju pa je navdušil Grk Stefanos Cicipas, ki je povsem nadigral vselej neugodnega Francoza Gillsa Simona in mu v areni Rod Laver prepustil le štiri igre. Omenimo še presenetljiv razplet balkanskega dvoboja v ženski konkurenci, v katerem je Srbkinja Olga Danilović (183.), hči nekdanjega vrhunskega košarkarja Predraga Danilovića, premagala precej višje postavljeno Hrvatico Petro Martić (19.).