Menda vsako leto izgubljamo 3,6 milijarde denarja zaradi korupcije. Še posebno zavržno je, če se za nečedne posle izrablja epidemija, kar naj bi se dogajalo ob prvem valu in se zdaj nadaljuje. Še dobro, da imamo računsko sodišče (naprej: RS), neodvisni državni organ, ki nadzira porabo državnega denarja, in da je vzelo sporne nabave zaščitne ter medicinske opreme pod svojo lupo. Državljani težko čakamo njegovih ugotovitev, da bomo zvedeli, kdo nas je spet opeharil, opozicija na dokaz več o neizmerni škodljivosti vlade, mediji na novo vročo temo, Počivalšek in SMC na konec sprenevedanja, da so samo reševali življenja, Janša pa, da bo še to mesto zasedel njegov poslušni kandidat.

Zaradi posledic Janševe avtokracije smo vse leto prepričevali pozicijske poslance v njihovo soodgovornost, zaman. Čeprav je DeSUS z Erjavcem decembra svoje formalno odpeljala v nekakšno opozicijo, še vedno sedijo na obeh stolih, a tudi sicer štirje glasovi ne zadoščajo za izglasovanje nezaupnice. KUL, politični analitiki in mediji so že pred Erjavčevo vrnitvijo optimistično prištevali nekaj dodatnih glasov SMC, ki naj bi zaradi morebitnega negativnega mnenja RS Počivalška zapustili. Te »namige« je Karl uporabil pri prepričevanju poslanske skupine za podporo pri mandatarstvu.

Janša ščiti Počivalška zaradi strahu pred izgubo oblasti. Na delo RS in Veselovo vodenje ni bilo nobenih pripomb, do zdaj, ko je čez noč postal neprimeren in uporabljajo vsa sredstva, da bi se ga znebili, na primer, »medijski umor« v Janševih medijih: o Veselu žaljivo širijo laži in polresnice, preoblikovane resnice, teorije zarote ter na podlagi vsega tega še vnaprejšnje sodbe z namenom: če bo Vesel brez integritete, bo revizijsko poročilo neverodostojno. Motijo se, poročilo ni predsednikovo delo, ampak revizorjev.

Klic na pomoč »desnih« pravnikov: čeprav ne poznata dobro poslovnika RS, hitro skleneta, da je Vesel z odvzemom pooblastila svojemu podpredsedniku ravnal pristransko. V resnici lahko predsednik prenese pooblastilo, če ima za to razloge. Verjamem, da jih je imel.

Zavlačevanje z izdajo osnutka revizijskega poročila: interes javnosti in vsake poštene vlade je, da poročilo čim prej dobimo, Vesel pa poskrbi za strokovnost in učinkovitost. Da si Počivalšek tega želi navidezno, a bi si moral v resnici, če je »nedolžen«, kaže Veselova trditev, da so imeli izrazito velike probleme pri pridobivanju dokumentacije s strani ministrstva za gospodarstvo. Izdajo osnutka je poskušal blokirati podpredsednik RS, podpornik SDS, ki ni dal soglasja in je razlagal, da to traja dolgo časa. Če prav razumem prvega predsednika RS, bi moral namestnik ves čas bedeti nad kakovostjo revizijskega procesa in je soglasje samo pika na i.

Seja odbora za notranje zadeve: Grims (SDS) skliče nujno sejo o zakonitosti delovanja računskega sodišča z vidika integritete in avtonomije njegovih članov. Pri njej pozicija ob obstrukciji opozicije vztraja in izglasuje sklep, naj Vesel odstopi, kljub opozorilu zakonodajnopravne službe, da odbor za to ni pristojen in da je seja nezakonita. Povelje, »naj strokovnjakinji zaradi mnenja izgubita službo«, je dodaten dokaz, kako delujejo nad zakoni in ustavo.

Oddaja na TV Slovenija 3: voditelj oddaje, ki bolj spada med Janševe medije, in poslanka SMC nadaljujeta »nadziranje RS«. Voditelj »uravnoteženo« prikliče vse »verodostojne«: poslanca Polnarja, ki išče medijsko pozornost s svojimi podtikanji, užaljenega podpredsednika RS in pa »novinarja«, ki se pretežno ukvarja s teorijami zarot. Poslanka vneto pritrjuje, vemo, zakaj. Dvolično trdi, da ima SMC ničelno toleranco do korupcije, Polnar visoko stopnjo integritete, podpredsednik je resnicoljuben, Vesel pa izreka politične ocene, povozil je vse standarde stroke in ogrozil RS. Bravo za take »kakovostne in objektivne« oddaje!

Državni zbor lahko razreši Vesela, a ne zato, ker vladajočim revizijsko poročilo ne ustreza. Potrebni so razlogi, ki so natančno navedeni v zakonu o računskem sodišču. Verjamem pa, da bo Vesel dokazal, da ravna zakonito, v skladu z ustavo, in upam, da je Slovenija še vedno pravna država.

Polona Jamnik, Bled