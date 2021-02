Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je na vladni novinarski konferenci pojasnila, da še kar nekaj prebivalcev, starejših od 80 let, čaka na cepljenje proti covidu-19, saj število odmerkov doslej ni zadostovalo za vse, ki bi se želeli cepiti. Tako se bo cepljenje v tej starostni skupini v prihodnjih dneh nadaljevalo, s prvimi prispelimi 9600 odmerki ocepiva AstraZeneca pa bodo cepili mlajše prebivalce.

Cepivo AstraZenece se namreč po odločitvi strokovnjakov tako kot v večini drugih držav tudi v Sloveniji priporoča za osebe, stare od 18 do 64 let, saj je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva. Ga je pa posvetovalna skupina za cepljenje priporočila tudi za cepljenje nepokretnih oseb na domu, ne glede na starost, saj je za razliko od mRNK-cepiv bolj stabilno in omogoča transport pripravljenega cepiva. Za cepljenje kroničnih bolnikov pa za zdaj bolj priporočajo mRNK-cepiva.

Magajnejeva je v zvezi s tem navedla, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravlja dopolnitev strategije cepljenja in da bodo natančnejšo opredelitev o prednostnih skupinah za cepljenje podali v tem tednu, da pa bo ta zagotovo sledila nacionalni strategiji cepljenja.

Na NIJZ so medtem pojasnili, da so v skladu z nacionalno strategijo naslednja prednostna skupina za cepljenje s tem cepivom zaposleni v nujnih službah. Posvetovalna skupina za cepljenje tako priporoča, da se s tem cepivom prednostno cepijo zdravstveni delavci, ki doslej še niso bili cepljeni, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, institucionalizirane osebe, ki doslej še niso bile cepljene, zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami ter ostale nujne službe, ki so pomembne za delovanje države, opredeli pa jih vlada.

Osmi protikoronski sveženj je sicer v zakon o nalezljivih boleznih vnesel novo določbo, ki opredeljuje kazen za morebitno preskakovanje vrst. Če kdo ravna v nasprotju s programi za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni, ki se nanašajo na cepljenja v času razglašene epidemije nalezljive bolezni, je za posameznika predpisana globa med 400 in 4000 evrov, za pravno osebo pa med 4000 in 100.000 evrov.