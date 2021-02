Najprej je voznik med Šenčurjem in Kranjem pri omejitvi 130 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 216 kilometrov na uro. Pol ure kasneje pa so mu prometni policisti na odseku avtoceste Lesce-Karavanke, kjer je omejitev 110 kilometrov na uro, s policijsko provido izmerili še hitrost 190 kilometrov na uro, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Voznika, ki je najprej omejitev hitrosti prekoračil za 86 kilometrov na uro, potem pa še za 80 kilometrov na uro, so policisti dvakrat ustavili in obakrat kaznovali z globo 1200 evrov in devetimi kazenskimi točkami. Skupaj so mu tako izrekli 2400 evrov globe in 18 kazenskih točk.

V zadnjih dveh tednih so gorenjski prometni policisti samo na stacionarnem radarju v prenosnem ohišju obravnavali še 45 drugih hujših prekrškov s prekoračitvijo hitrosti vožnje. V vseh 45 primerih je hitrost vožnje presegala 180 kilometrov na uro.

Policisti ob tem znova pozivajo voznike k upoštevanju prometnih pravil in odgovorni vožnji. Posebej področje hitrosti je ključno za zagotavljanje boljše prometne varnosti, saj zaradi nje prihaja tudi do mnogih drugih nevarnih dejanj, kot so izsiljevanje prednosti, nepravilna stran in smer vožnje, nepravilna prehitevanja ter vožnja na prekratki varnosti razdalji, so opozorili.