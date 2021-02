Pečeni krofi s čokolado

To so res popolni krofi za pusta ali pa čisto navaden dan. Krofi so mehki in čudovito lahki, zaradi čokoladnega obliva pa neustavljivo privlačni. Okrasite jih s čimer koli, s starimi dobrimi čokoladni ostružki ne morete zgrešiti. Če pekača nimate, isti recept uporabite kar za mafine.