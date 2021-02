Dallas je vodil celotno srečanje. Že po prvi četrtini so telički po Dončićevem košu v zadnji sekundi vodili za 21 točk, po polčasu za 20, v zadnji četrtini pa so se znova precej mučili. Sedem minut pred koncem so še vodili za 21, nato pa so se volkovi v zadnji minuti približali na vsega tri točke.

Končnica je le pripadla Dallasu, potem ko je 27 sekund pred koncem za 125:120 zadel Josh Richardson. Z drugo zaporedno zmago je Dallas z 11 zmagami ob 14 porazih še naprej na predzadnjem mestu zahodne konference.

Dončić je ob na koncu kar težko prigarani zmagi prispeval 26 točk (9-22 iz igre, 1-7 za tri) in dodal še osem skokov in pet podaj. Najboljši strelec Dallasa je bil Kristaps Porzingis s 27 točkami (13 skokov). Pri gostih je 30 točk dosegel Malik Beasley.

Denver Nuggets so v svoji dvorani gostili Milwaukee, a niso našli rešitve za razpoložena Giannisa Antetokounmpa (30 točk) in Khrisa Middletona (29 točk). Domačim ni pomagalo niti 35 točk in 12 skokov Nikole Jokića. Čančar je igral 5:45 minute in zgrešil edini met iz igre. V statistiko je vpisal en skok.

Denver ima na zahodu 12 zmag in 11 porazov ter je na mestih, ki ob koncu rednega dela prinašajo nastop v končnici. Milwaukee pa je na vzhodu drugi, na 24 tekmah je zabeležil 16 zmag.