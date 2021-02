Na Facebook strani Avtonomne tovarne (AT) Rog so na kulturni praznik vabili na »pogrebni sprevod, da skupaj obeležimo smrt kulture«. Kot so zapisali, je Mestna občina Ljubljana (Mol) »svoj zadnji umor« zagrešila 19. januarja, ko je oborožena z varnostnimi službami in policijo napadla AT Rog. »V imenu 'kulture' so poskušali spodrezati korenine samoniklega kulturnega, socialnega in političnega v mestu. Pozabili pa so, da prihaja pomlad. Naša semena so se raznesla povsod,« so zapisali uporabniki AT Rog.

Sprevod, na čelu katerega je bil transparent z napisom Poroka oblasti in kapitala je pogreb kulture, udeleženci pa so nosili krsti, cvetje in sveče, se je najprej ustavil pred Mestno hišo, kjer so odložili prvo krsto ter prižgali sveče. Nato je pot nadaljeval na Prešernov trg, kjer so pred pesnikovim spomenikom odložili drugo krsto ter se čez nekaj časa razšli. Policija je sicer udeležence shoda nekajkrat opozorila, da shod ni prijavljen in da naj spoštujejo zakon o nalezljivih boleznih.

V demantiju, objavljenem na Facebook strani, pa so uporabniki nekdanje tovarne Rog zapisali, da so »od evikcije uporabnikov in uporabnic AT Rog« minili trije tedni in da Mol v tem času »ni pokazala nobenega uradnega dokumenta, na podlagi katerega bi bila evikcija AT Rog lahko zakonita«. V njem so med drugim ponovno poudarili, da prostori AT Rog niso bili prazni ter da odločbe v sodnih postopkih v zvezi z uporabniki in uporabnicami AT Rog, na katere se Mol sklicuje, niso bile in niso mogle biti pravna podlaga za dogodke 19. januarja.

Prevzem območja nekdanje tovarne Rog v posest s strani Mola je pospremil protest, v katerem je policija začasno pridržala več oseb. Čez dva dni mu je sledil shod od Prešernovega trga, prek mestne hiše do Roga, na katerem je okrog 500 nasprotnikov rušitve Roga in izselitve uporabnikov iz poslopja izrazilo svoje nasprotovanje. Rogovcem so sicer podporo izrazile tudi številne organizacije in posamezniki, ki so obsodili predvsem »nasilno deložacijo« uporabnikov.