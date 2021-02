V Tripoliju je Fajeza Al Saradža, ki je bil premier pet let in je obvladoval samo del zahodne Libije, na čelu mednarodno priznane libijske vlade zamenjal 61-letni bogataš Abdel Hamid Dbeibah. Senco nanj meče dejstvo, da je kot režimski tajkun obogatel še v času diktature Moamerja Al Gadafija, torej pred letom 2011. Drugače kot Saradž pa naj bi premier Dbeibah, ki so ga izvolili predstavniki vseh delov razklane države, predstavljal po letu 2014, ko je znova prišlo do državljanske vojne, najresnejši poskus, da pride do sprave med zahodnim in vzhodnim delom Libije.

Dbeibaha kot predsednika vlade namreč podpira tudi vladar vzhodnega dela Libije Kalifa Haftar, ki se je večinoma vojskoval proti Saradževi vladi in je tako leta 2019 poskušal zavzeti Tripoli. Na izvolitev Dbeibaha je najbrž vplival tudi dogovor med Rusijo in Turčijo, saj je obema tujima silama, ki sta močno vpleteni v libijsko krizo, zelo blizu. Ob njegovem velikem bogastvu pa nekateri trdijo, da je glasove za svojo izvolitev kupil.

Doma je iz slavne Misrate Najbrž ni naključje, da tako Dbeibah kot favorizirani, a na koncu poraženi kandidat za predsednika vlade Fati Bašaga, ki se je januarja že videl na čelu združene Libije in je v javnosti že nastopal kot novi premier, prihajata iz Misrate, slavnega pristaniškega mesta, 200 kilometrov od prestolnice, ki je v vseh libijskih državljanskih vojnah v zadnjih desetih letih, to je od začetka boja proti diktatorju Moamerju Al Gadafiju, igralo odločilno in največkrat pozitivno vlogo. Tako so milice iz Misrate kot glavna udarna sila Saradževe vlade, pri čemer gre za vpliv njenega notranjega ministra Fatije Bašage, leta 2019 ubranile Tripoli pred generalom Haftarjem, ki se je opiral tudi na ruske plačance. Leta 2020 pa so skupaj s Turkmenci, turškimi plačanci iz Sirije, prešle v ofenzivo in osvojile velik del zahodne Libije. Menda pa je zdaj k nepričakovanemu porazu Bašage vplival odpor milic iz Tripolija, ki imajo dovolj prevlade Bašagovih milic iz Misrate.