Vrenje v republikanski stranki

Dogajanje v republikanski stranki je zelo vroče, napetost med Trumpu zvestimi politiki in tistimi, ki želijo stranko od bivšega predsednika oddaljiti, je vsem na očeh. Prejšnji teden so Trumpovi politični zavezniki poskusili doseči, da tretjo najvišjo republikanko v predstavniškem domu kongresa Liz Cheney razrešijo s položaja, ker kritizira bivšega predsednika. Ni jim uspelo zbrati dovolj podpore. Podobno na drugi strani kritikom kontroverzne novopečene kongresnice in Trumpove zagovornice Marjorie Taylor Greene, ki je v preteklosti zagovarjala nasilje nad politiki in teorije zarot, v stranki ni uspelo zbrati podpore za njeno odstavitev s položajev v dveh kongresnih odborih (potem so to namesto njih storili demokrati).

Proti Greenovi je ostro nastopil vodja republikanske manjšine v senatu Mitch McConnell, rekoč, da »so nore laži in teorije zarot rak republikanske stranke in države«. McConnell bi stranko rad iztrgal iz objema bivšega predsednika, na drugi strani pa mu nasproti stoji kar sam Trump z armado zvestih volilcev in politikov. Zdi se, da tega notranjega boja ne bo hitro konec, česar bodo najbolj veseli demokrati.