Po dveh neuspešnih poskusih zaradi koronavirusa se bosta slovenski in hrvaški prvak poskušala še drugič pomeriti med evropsko elito v tej sezoni. Tekma bi prvič morala biti že 10. decembra lani, a je odpadla zaradi okužb v Zagrebovem taboru, drugič pa 23. decembra, vendar je bila le uro pred začetkom preložena zaradi sumov na okužbo v celjski ekipi, čeprav so bili testi vseh članov obeh ekip na obveznih testiranjih dan pred njo negativni. Danes naj bi ena najdaljših tradicij dvobojev v evropski ligi prvakov le dobila 24. nadaljevanje, statistika dosedanjih medsebojnih obračunov pa je povsem izenačena: po enajst zmag za vsak klub in en remi.

A velja opozoriti, da so pivovarji dobili zadnje štiri tekme, od tega kar dve na gostovanju v Zagrebu, zadnjo v prvem delu sezone s 30:22. Glede na trenutni vrstni red v boju za šesto mesto v skupini, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala (Nantes 4 točke in 8 odigranih tekem, Celje 4/9, Zagreb 0/7), je jasno, da Celjani za podaljšanje upanja o drugi zaporedni uvrstitvi v osmino finala nujno potrebujejo zmago proti že bolj ali manj odpisanim Hrvatom.

Na nedeljski generalki se je ekipa trenerja Tomaža Ocvirka v slovenski ligi doma namučila s Slovenj Gradcem (zmaga s 30:25), od petih odstotnih igralcev proti Nantesu se je v ekipo vrnil le Patrik Leban, še vedno pa manjkajo poškodovani Filip Ivić, Gal Marguč, Jan Grebenc in Tadej Kljun. »V Zagrebu smo odigrali na zelo visoki ravni, imeli pa smo na voljo tudi vse igralce, kar je v tej sezoni redkost. Žal bo spet tako, a tudi v Nantesu smo igrali zelo oslabljeni, pa so fantje pokazali, da znajo in zmorejo. Ne smemo se ozirati na tekmo v Zagrebu, kjer končna razlika ni bila povsem realna. Gostje bodo v Zlatorogu iskali priložnost, da se oddolžijo za poraz, a mi moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zmagamo,« pravi celjski trener Tomaž Ocvirk.

Zagreb ima v svojih vrstah tudi dva Slovenca, Aleksa Vlaha in Darka Stojniča. Do septembra lani je bil njegov član tudi Celjan Žiga Mlakar, a ko je klub povlekel nekaj čudnih potez, se je levoroki ostrostrelec vrnil v domače gnezdo. Na seznamu Zagrebovih želja je bil pred prihodom v Celje tudi hrvaški reprezentant Josip Šarac, a se je odločil za slovenski klub. »»Verjamem, da bomo spet prikazali takšno predstavo kot v četrtek v Nantesu oziroma na prvi tekmi v Zagrebu. Motiva in želje nam ne manjka, dobro treniramo. Sicer ni veliko časa za pripravo, a jasno je, da bomo morali še enkrat prikazati odlično obrambo, v napadu pa igrati pametno in potrpežljivo. To je recept za uspeh,« meni Josip Šarac, trenutno šesti celjski strelec v ligi prvakov s 24 goli, pred njim pa so Tilen Kodrin (29), Patrik Leban (27), Kristjan Horžen, Žiga Mlakar in Domen Novak (po 26).