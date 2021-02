Študiralo bo več bodočih zdravnikov in računalničarjev

Vlada je po turbulentnem tednu, polnem političnih zavajanj in strokovnih opozoril o uničevanju visokošolskega prostora, vendarle odobrila vpis na fakultete. Izplen: študiralo bo lahko več bodočih zdravnikov in računalničarjev. Informativni dnevi bodo potekali v petek in soboto.