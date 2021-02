»Idejo za najbolj zvenečo pot – Pot treh zvonov – so dobili domačini Žiganje vasi, ko so pred leti na cerkvi sv. Urha zamenjali tri zvonove. Ker se jim jih je zdelo škoda zavreči, so z njimi označili pot, ki se vije okrog Udin boršta. Po njih je pot dobila ime. Ker pa so bili cerkveni zvonovi preveliki, so pot opremili s tremi manjšimi zvonovi in znamenji, poteka pa med Sebenjami, Novaki pod Golnikom in Žiganjo vasjo. Speljana je po makadamskih in asfaltiranih cestah med Tržiško Bistrico in povirjem Kokrice,« opisujejo na Občini Tržič. Pot je dolga približno devet kilometrov. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Sebenje so Tržičani uredili tudi tri vstopne točke s parkirišči v naseljih okrog Udin boršta, in sicer v Žiganji vasi, Sebenjah ter med Seničnim in naseljem Novake.