Devet točk. Le toliko ima v skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske Avstrijka Marita Kramer še prednosti pred Slovenko Niko Križnar, za katero so izjemne predstave v Hinzenbachu. Potem ko je v petek prišla do prve zmage v karieri in skupno tretje slovenske, je v soboto in nedeljo pristala na drugem mestu. Obakrat je bila najboljša Japonka Sara Takanaši, ki v skupnem seštevku za Križnarjevo zaostaja za 25 točk.

Sara Takanaši je tako v soboto kot v nedeljo vodila tudi po prvi seriji, v obeh primerih pa zdržala napad Križnarjeve. V soboto je bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana Marita Kramer, ki je v nedeljo zasedla četrto mesto. Najboljša Slovenka je na zadnji tekmi pokazala tudi dobro psihično pripravo, saj je pred njo grdo padla zmagovalka na Ljubnem pri Savinji Eirin Marie Kvandal. Norvežanki je pri nerodnem pristanku obrnilo koleno, zato je zanjo sezona skoraj gotovo že končana. »V soboto sem pokazala lepe doskoke, kar me izredno veseli. V nedeljo je bilo malo težje, saj je bil veter kar močan, a je bilo hkrati toliko bolj zanimivo. V finalu sem kar nekaj časa čakala zaradi padca Kvandalove, kar ni bilo idealno, saj sem imela že precej utrujene noge. A sem se znala sprostiti in pripraviti na skok, ki je bil celo eden mojih boljših. Vem pa, da znam skočiti še bolje. Komaj čakam, da potrdijo Rasnov in da grem z mirno glavo naprej,« je po nedeljski tekmi povedala zadovoljna Nika Križnar.

Ob Križnarjevi so v Hinzenbachu dobre skoke prikazale tudi ostale Slovenke. V soboto so se v drugo serijo uvrstile vse, v nedeljo to ni uspelo le Urši Bogataj. V primerjavi s petkovim drugim mestom je v nadaljevanju nekoliko razočarala Ema Klinec, ki je bila 10. in 13. V skupnem seštevku pa je še vedno na visokem petem mestu. Odlična uvrstitev se je v soboto obetala Urši Bogataj, saj je bila po prvi seriji četrta, a nato pristala na devetem mestu. »S prvo serijo sem bila zadovoljna. Uspel mi je kar lep skok s sicer slabšim doskokom. Upam, da mi enkrat uspe sestaviti dva dobra skoka,« je pokomentirala Urša Bogataj, ki se ji je nedeljski nastop ponesrečil.

Izjemni trije dnevi v Hinzenbachu ravnodušnega niso pustili niti selektorja Zorana Zupančiča, ki je navdušen nad odločnostjo skakalk. »Za nami je super vikend. Zgodovinskemu uspehu v petek je v soboto sledil lep ekipni uspeh, saj so bile vse tekmovalke v trideseterici. V nedeljo je sledil napad Nike Križnar na rumeno majico. Če bomo tako nadaljevali, verjamem, da nam bo uspelo. Vse vseeno ni šlo po načrtu. Dekleta znajo tudi grešiti, a se to zgodi zaradi napadov. Vse čestitke Niki za res super vikend in tudi ostalim tekmovalkam, ki so v teh treh dneh vsaka po svoje pokazale res lepe skoke.«