Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta med prvimi stopili na igrišča v Melbourne Parku, kjer poteka prvi letošnji turnir največje četverice. Tako Konjičanka kot Mariborčanka proti malenkost višje uvrščenima igralkama nista osvojili niti niza. V nadaljevanju dneva je šel v Avstraliji na igrišče še Aljaž Bedene, ki je proti Aleksandru Bubliku dobil le tretji niz ter se poslovil od tekmovanja. Trojica Slovencev je torej dobila en niz od osmih, za kar bo vseeno bogato nagrajena. Vsak izmed 128 poražencev v prvem krogu med posamezniki bo prejel dobrih 63.000 evrov.

Kdor je spremljal dvoboje prvega dne OP Avstralije, je lahko imel nasmešek na obrazu. Pričarali so mu ga gledalci, ki so lahko bili v sicer manjšem številu od sedežev na tribunah prisotni med dvoboji. Avstralska publika je izjemno temperamentna, zato so številni teniški gledalci navdušeno poslušali njihove reakcije. »Po dvanajstih mesecih sem na pravi tekmi igral pred gledalci. Občutek je neverjeten. Vesel sem, da se svet počasi vrača v normalne tirnice, zato se Avstraliji iz srca zahvaljujem,« je po gladki zmagi v 1. krogu povedal Novak Đoković .

Dvoboj večera Šapovalovu

Na igrišču je bil Srb v večernem dvoboju v areni Rod Laver izjemno prepričljiv. V manj kot uri in pol je opravil s Francozom Jeremyjem Chardyjem ter v medsebojnih dvobojih dobil še 14., 15. in 16. niz zapored. »Imel sem prednost, ker sem prejšnji teden na istem igrišču igral po dva posamična dvoboja in igre dvojic. Malce sem se bal le drugačnih luči, saj že dolgo nisem igral pod žarometi. Izjemno sem zadovoljen z igro, vse je bilo na mestu. Kot veste, je arena Rod Laver moj najljubši teniški stadion, zato se veselim naslednjih preizkušenj,« se je smejal Srb, ki se bo v 2. krogu prvič v karieri pomeril s 23-letnim Američanom Francisom Tiafoejem. »Gre za enega najhitrejših igralcev na svetu, ki igra zelo agresivno. Čaka me težko delo,« napoveduje Đoković, ki bi se v 3. krogu lahko pomeril s Švicarjem Stanom Wawrinko, kar bi bil eden vrhuncev prvega tedna OP Avstralije.

V dvoboju večera sta se pomerila Denis Šapovalov in Jannick Sinner, po skoraj štirih urah pa je bil nekaj minut pred eno uro zjutraj po lokalnem času boljši Kanadčan. Zanimivo je, da sta se pomerila šele prvič v karieri. Nihče ne dvomi, da bosta obetavna igralca v prihodnosti še večkrat prekrižala loparje, in sicer v zaključnih dvobojih največjih teniških turnirjev. Sinner je imel v zadnjih dneh zelo naporen spored, saj je še dan pred tem zmagal na turnirju v Melbournu, turnir pa je osvojil brez izgubljenega niza. »Nihče si v uvodnem dvoboju ne želi igrati pet nizov, a moram biti ponosen na zmago. Upam, da se bom spočil in proti Bernardu Tomiću odigral dober dvoboj, čeprav bo publika na strani tekmeca,« se nadeja Denis Šapovalov.