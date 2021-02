V začetku oktobra leta 2016 je pet moških, starih od 60 do 72 let, v policijskih uniformah sredi noči vdrlo v najeto luksuzno stanovanje ameriške starlete Kim Kardashian. Roparski dedki, kakor so jih hudomušno in letom primerno poimenovali v medijih, so zvezdnico resničnostnega šova vrgli iz postelje, jo zvezali s plastičnimi kabli, usta so ji prelepili z lepilnim trakom ter jo posadili v kad. Ves čas so ji s pištolo merili v glavo in ji grozili s smrtjo. Brez upora jim je Kim izročila za devet milijonov evrov draguljev, ki jih je s seboj v Pariz prinesla za obisk tedna mode. Zraven je bil tudi njen štiri milijone dolarjev vreden zaročni prstan. Večine nakita niso nikoli našli, policija je odkrila le z diamanti posejan križ, ki je med pobegom s kraja zločina s kolesom iz nahrbtnika padel danes 67 let staremu Yuniceu Abbasu. Poklicni kriminalec je zdaj napisal knjigo Ugrabil sem Kim Kardashian, v kateri razglablja o svoji življenjski poti in o tem, kako ga je ta privedla do enega največjih ropov v Franciji v zadnjih dvajsetih letih.

Naletel na policiste »Bliskovito se je odvilo, morda je trajalo pet, šest minut od začetka do konca,« v avtobiografiji roparsko prigodo opisuje Abbas. Vse je potekalo gladko, brez zapletov, nihče ni povzročal težav, žrtev je brez upiranja izročila dragocen nakit. Pred stavbo je sicer naletel na policijsko patruljo, a je ohranil mirne živce in odkolesaril s kraja zločina. Pobeg je moral prekiniti zaradi zvonjenja telefona, a ne lastnega, temveč od Kim. »Mislim, da ga kolegi namerno niso vzeli, sem jih pa vse preklel. Telefon sem vrgel v reko in odšel domov,« pojasnjuje v knjigi. Samo kot zanimivost – na drugi strani telefonske zveze je bila glasbenica Tracy Chapman. Takrat se mu še sanjalo ni, koga je pravkar oropal. Da se je zaradi žrtvine slave spravil v nezavidljiv položaj, je sprevidel naslednji dan ob poslušanju novic. »Pred ropom mi je kolega rekel le, da je žena znanega raperja, kaj več pa tudi nisem želel vedeti,« je Abbas povedal za Paris Match. Takoj mu je postalo jasno, da jih bo policija dobila in zaprla. »Pod prevelikim pritiskom smo bili, slabo pripravljeni in niti približno si nismo predstavljali, s kom imamo opravka,« še piše v knjigi. V roku treh mesecev so aretirali njega in enajst drugih. Zanj je bil usoden DNK z vrvi, s katerimi je zvezal receptorko.

Zaradi bolezni na prostosti Abbas na sodišču ne bo izpodbijal obtožb tožilstva. Kako bi jih le, ko pa je v knjigi na dolgo in široko opisal svojo vlogo tistega usodnega večera. Kardashianovi se je opravičil za morebitne travme, ki ji jih je povzročil. Sama je večkrat povedala, kako so jo dolgo mučile nočne more. Po skoraj dveh letih v priporu je sodnik roparja zaradi zdravstvenih težav izpustil na svobodo, Abbas pa upa, da se bo poroti dodatno zasmilil zaradi nedavne operacije srca. Sojenje naj bi se začelo letos. Abbas se prav zaradi slabega zdravja ne želi vrniti v zapor, v katerem je skupno preživel že več kot dvajset let, pred ropom svojega življenja pa je bil »čist« že devet let. »Potreboval sem denar,« je navedel razlog za vrnitev v svet kriminala.