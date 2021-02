Po gradbeno dovoljenje za šolo geodet

Arhitekti so že več tednov na nogah zaradi sprememb gradbenega zakona in zakona o javnih naročilih, ki bi bistveno skrčile njihovo vlogo in vlogo arhitekture na splošno. Če bodo spremembe uveljavljene, bi lahko projekte za šole vodili elektroinženirji ali geodeti, arhitekturni natečaji pa bi praktično izginili.