Svetovno prvenstvo v biatlonu bo že 52. po vrsti, drugič v zgodovini ga bo samostojno gostila Pokljuka. Prvič ga je leta 2001, tri leta prej pa skupaj z avstrijskim Hochfilznom. Leta 2006 je bilo na Pokljuki le svetovno prvenstvo v mešanih štafetah, saj so bile tedaj olimpijske igre v Torinu. Največ odličij v zgodovini je osvojil Norvežan Ole Einar Bjoerndalen, in sicer skupno kar 45, med biatlonkami pa Nemka Magdalena Neuner 17. Prvo slovensko odličje je leta 2009 osvojila Teja Gregorin, ki je bila v južnokorejskem Pjongčangu na 15 kilometrov posamično srebrna, kar štiri kolajne pod slovensko zastavo s svetovnih prvenstev pa ima v svoji vitrini Jakov Fak.

Mešana štafeta nekaj minut celo svetovni prvak

Teja Gregorin 18. februarja 2009 na sicer trdni smučini v Pjongčangu ni tekla najhitreje, saj je dosegla deveti čas. A so se tistega dne na 15-kilometrski preizkušnji odličja delila na strelišču. Od 20 strelov je danes 40-letna Ihanka zgrešila zgolj enega, v cilju pa zaostala le za Nemko Kati Wilhelm. »Bila sem zares zelo zbrana. Ker vsak zgrešeni strel prinese kar minuto pribitka, sem vedela, da je bolje, če streljam kakšni dve sekundi na vsakem postanku več. Nisem imela česa izgubiti, bila sem neobremenjena,« je takrat prekipevala od sreče Teja Gregorin, ki je tako Slovenijo vpisala na zemljevid pomembnih držav na največjih biatlonskih tekmah.

Le dve svetovni prvenstvi kasneje je bila Slovenija znova na nogah. Slovenski biatlonci so bili v Ruhpoldingu leta 2012 na premierni preizkušnji mešanih štafet na svetovnih prvenstvih prvaki kar nekaj minut, dokler ni sodniška komisija iz posnetkov kamer ugotovila, da so tudi Norvežani pravilno pokrili eno od tarč in morali neupravičeno v kazenski krog. Ker tek v kazenskem krogu traja od 25 do 30 sekund, je v uradnih izidih nekaj časa ob Norveški svetila zvezdica, in ko so jim neupravičen pribitek odbili, so se prebili na prvo mesto, Sloveniji pa je ostalo še vedno odlično drugo mesto. »Po vseh teh letih – kolajna! Splačalo se je vztrajati. Tega nisem pričakovala. To je res nagrada za vztrajnost, za ohranjanje upanja, da zmorem in zmoremo, če gre za štafeto. Srebro je kot zlato. Za vse nas. Prvi smo prečkali cilj, kar tudi nekaj pomeni,« je tedaj Andreja Mali (v ekipi so bili še Teja Gregorin, Klemen Bauer in Jakov Fak) opisovala čustva, ki so jo prevevala v cilju tekme mešanih štafet.

Če je bila prva kolajna v Ruhpoldingu torej veliko presenečenje, je bila nekoliko manjše druga. Jakov Fak, ki je dve leti prej začel tekmovati pod slovensko zastavo, je v najstarejši biatlonski disciplini 20 kilometrov, ki je na sporedu že od prvega svetovnega prvenstva leta 1958, iztisnil zadnje atome moči in v finišu prišel do zgodovinskega prvega naslova svetovnega prvaka za Slovenijo. »Še posebej je lepo, da sem zlato dobil v slovenski ekipi, ki mi je v zadnjih letih pomagala in me vzela v to svojo veliko spremljevalno moštvo. Hvaležen sem, da so mi dali priložnost,« je med drugim ob slavju povedal Jakov Fak, ki je preobrat naredil v zadnjem kilometru in za seboj pustil Francoza Simona Fourcada.