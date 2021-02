Janševih 400 kvadratov

»Koronaukrepi, ki jih zdaj že zelo očitno ne sprejemajo več strokovnjaki, ampak vlada, verjetno pa kar sam minister za zdravstvo in obramboslovec Janez Janša, postajajo celo v omiljeni obliki vse bolj neživljenjski, nelogični in celo nerazumljivi ter nevarni,« je v svojem pismu našemu uredništvu zapisal jezni Aleksander z Lavrice. Predsedniku vlade bralec Aleksander predlaga, naj vzame za primer sosednje države – in videl bo, da si nikjer, niti na Madžarskem, vladajoče strukture niso tako podredile strokovnjakov in ljudstva. Naš bralec opozarja, da se Janševe neumnosti množijo tudi danes, ko naj bi se končno odprle tudi trgovine z nenujnim blagom, ki so bile v nasprotju s tistimi v tujini zelo dolgo časa zaprte. Zdaj je vlada uvedla varovalko, da so lahko odprte samo trgovine do 400 kvadratnih metrov. »Kakšna norost! Namesto da bi zahtevali večje prostore, v katerih se virus težje širi,« je ostro zaključil bralec.