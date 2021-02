Nepreslišano: Vojko Antončič, prvi predsednik računskega sodišča

Možni sta dve vrsti revizorske pristranskosti: tista, ki jo lahko imenujemo revizorski molk, in pristranskost, ki jo lahko imenujemo revizorska tiranija. Revizorski molk pomeni, da revizor zamolči pomembno nepravilnost ali pomembno nesmotrnost v revidirančevem poslovanju in poda ugodno, vendar zavajajoče revizorsko mnenje. Nasprotje revizorskega molka je revizorska tiranija, ko revizor s preveliko vnemo in z arbitrarnim presojanjem odkriva nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju revidiranca.