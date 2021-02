V Butalah je bila nekoč postava, da je vse sklepe sprejemala butalska Oblast, na svojih gostijah v butalski gostilni. Sklepe je takrat najtreznejši velmož zapisal na prtiček, nato pa prtiček nabil na gostilniška vrata. Butalci, ki so znali brati in pomniti, so morali vsako jutro priti pred gostilno in se naučiti, kaj je Oblast odločila. Vsebino na prtičku so nato dnevno razglašali po Butalah.

Ker mati županja ni bila zadovoljna z dnevno odsotnostjo in utrujenostjo svojega moža, mu je zabičala, da zvečer iz kolibe ne sme ter da naj Oblast svoje sklepe sprejema, kakor ve in zna. Veljala bo itak županova. Tako se je župan odločil, da je on Oblast ter da bo sklepe sprejemal čisto sam in jih sporočal na nov moderen način.

Bil je župan velik ljubitelj ptic, najbolj pa je ljubil svojega papagaja Čivka, ki ga je dnevno učil, kaj mora ponavljati za njim. Bil je to poseben papagaj, strašno navezan na župana. Vsak večer ga je župan spustil iz kletke na prosto, da je letal po Butalah in ponavljal, kar ga je župan naučil. Zjutraj pa se je sam vrnil domov v svojo kletko.

Župan se je odločil in je svoje sklepe učil ponavljati svojega papagaja. Ko je župan mislil, da jih papagaj že zna ponoviti, ga je nalašč spustil v Butale. Pa se je često zgodilo, da je papagaj pomešal vse, kar ga je župan naučil. In tako je letal od drevesa do drevesa, od kolibe do kolibe, in kjer koli se je ustavil, je povedal nekaj, kar je slišal od župana.

Butalci s papagajstvom niso bili zadovoljni, saj sploh niso vedeli, kaj župan hoče, ker je bilo sporočilo na vsaki veji drugačno. Šepetaje so svoje pomisleke povedali enemu od velmož in ga prosili, da jih prenese županu.

Ko se je župan prvič pojavil v gostilni, mu je velmož prenesel pomisleke Butalcev. »Kaj?« je zarohnel župan. »Svojat butalska naj pozorneje posluša papagaja in ravna, kot jim je naročeno. Če se bo zgodilo kar koli narobe, bodo itak sami krivi, zaradi nespoštovanja mojih sklepov,« je pripomnil.

Obrnil se je še k velmožem in jim predlagal stavo. Za dobro večerjo stavi, da bodo Butalci poslušali papagaja, sklepe spoštovali in se ne bodo glasno uprli do naslednjih županskih volitev. Velmožje so stavo sprejeli, čeprav so vedeli, da bo župan zmagal.

Tomaž Šumi, Lesce